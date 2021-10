Aufero Laser 1, incisioni laser alla portata di tutti

Se amate il fai-da-te non potete farvi sfuggire l’offerta su Aufero Laser 1, una macchina per le incisioni laser che al momento si compra a partire da 199 dollari.

Il punto di forza di questa macchina è la facilità d’uso: viene infatti consegnata già pre-assemblata, quindi basta un minuto per montare pochi componenti ed è subito pronta per funzionare. Inoltre è plug-and-play, quindi si può collegare e usare fin da subito senza dover installare alcun driver: è per altro compatibile sia con Mac che con PC con Windows e Linux, e funziona con diversi software tra cui LaserGRBL e LightBurn, dai quali è possibile disegnare e/o importare le immagini da incidere.

Basta infatti anche una fotografia – in formato BMP, JPG, PNG, JPEG, SVG, eccetera – e caricarla sul programma, per importarla e fare in modo che venga replicata sull’oggetto desiderato. L’area di stampa è pari a 18 x 18 centimetri quindi si possono personalizzare anche custodie, portafogli e svariati oggetti, tanto più che può lavorare su diversi materiali, inclusi legno, vetro, cibo, pietra, metallo ossidato, acciaio inox, ceramica, sughero, carta, acrilico, legno compensato e pelle.

Utilizza una scheda madre di nona generazione che lavora a 32 bit e 240 MHz, combinata al nuovo firmware Ortur Laser 1.8 e ad avanzat tecnologie di incisione laser di Ortur che garantiscono alta velocità di esecuzione, una riproduzione realistica delle sfumature nella scala di grigi e un’incisione precisa anche per le immagini più complesse. Non si limita infatti a riportare delle semplici scritte o loghi stilizzati ma può perfino “stampare” sui materiali sopracitati quel che viene rappresentato in una fotografia.

Perciò si possono personalizzare le chitarre, i giocattoli, oppure dei portachiavi autocreati, delle targhette col logo aziendale, delle fotografie da incorniciare su legno o pietra, e tanto altro ancora. Tutto questo in totale sicurezza perché la macchina include un sistema di protezione a quattro livelli.

Chi desidera comprarla come dicevamo può scegliere il modello che più fa al caso proprio (il più performante è anche in grado di tagliare il legno!), con prezzi a partire da 199 dollari. Si possono poi aggiungere alcuni accessori, come il rullo che ruota automaticamente gli oggetti cilindrici in modo da poter incidere anche su forme di questo tipo, oppure il sistema di scarico fumi, che permette così di lavorare anche in ambienti al chiuso senza sovraccaricare l’aria che viene respirata dei normali fumi prodotti dall’incisione.

Va infine precisato che l’acquisto è coperto da un ottimo servizio post-vendita, garantito da un team di supporto europeo professionale che risponde a qualsiasi richiesta in pochissimo tempo, in modo da assicurare l’assistenza necessaria anche dopo l’acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.