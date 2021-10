Apple Watch 7 non sfrutta la carica rapida con duo MagSafe

Purtroppo gli utenti che hanno acquistato l’accessorio Apple duo MagSafe non possono sfruttarlo per la ricarica rapida del nuovo Apple Watch 7. Ricordiamo che la compatta base duo MaGsafe è stata presentata da Apple nel 2020 insieme agli iPhone 12: si tratta di un accessorio compatto che mette a disposizione una base di ricarica wireless per iPhone e anche un connettore magnetico per ricaricare in contemporanea anche Apple Watch.

Come era già stato rilevato verso la fine dello scorso anno Duo MagSafe non è compatibile con l’alimentare Apple da 29W e nemmeno con la ricarica rapida alla massima potenza degli iPhone 12. Per questa ragione non sorprende molto apprendere che nemmeno il nuovo Apple Watch 7 può sfruttare la carica rapida in abbinamento ad Apple Duo MagSafe.

La conferma definitiva arriva però da un documento di supporto che Apple ha aggiornato negli scorsi giorni. Nel testo la multinazionale di Cupertino precisa che per sfruttare la ricarica rapida di Apple Watch 7 occorre utilizzare il cavo con connettore magnetico USB-C incluso nella confezione dello smartwatch di ultima generazione.

Anche se questo dettaglio era prevedibile, del resto Apple Watch 7 è il primo a supportare la ricarica rapida fin da quando esiste lo smartwatch di Cupertino, non si tratta di una buona notizia per gli utenti che hanno già acquistato duo MagSafe che in Italia è proposto al prezzo di 149 euro.

Questi ultimi potranno comunque sfruttare la base portatile per la ricarica tradizionale e ricorrere il alternativa a Duo MagSafe per le ricariche veloci d’urgenza. È possibile che Apple abbia in cantiere una nuova versione di duo MagSafe con supporto per la ricarica rapida di Apple Watch 7 ma per ora si tratta esclusivamente di una ipotesi.

Per chi ordina ora Apple Watch 7 su Apple Store online i tempi di consegna stimati puntano a novembre e fino anche a dicembre: per alcuni modelli e versioni le tempistiche risultano molto più brevi a partire da questa pagina di Amazon.