Urbanista Los Angeles, disponibili le cuffie a energia solare

Sulle pagine di macitynet ne abbiamo già parlato nel mese di maggio: ora Urbanista Los Angeles, le prime cuffie al mondo con ricarica a energia solare sono disponibili. Il marchio svedese dell’audio le presenta come le prime a introdurre una rivoluzionaria tecnologia nelle cuffie, questo perché grazie alla ricarica a energia solare promettono virtualmente un tempo di ascolto illimitato.

Non si tratta esclusivamente di slogan e terminologia del marketing, infatti le cuffie Urbanista Los Angeles non smettono mai di ricaricarsi quando sono esposte alla luce, sia all’aperto, sia al chiuso, offrendo così un’esperienza di ascolto senza interruzioni.

Per consentire ai clienti di ottenere il massimo dalla propria esperienza con le cuffie Los Angeles, Urbanista ha lanciato la propria applicazione associata, disponibile su www.urbanista.com/app sia per utenti iPhone e iPad che Android. L’app fornisce informazioni su come ottenere il massimo dal tempo di riproduzione del prodotto, comprese indicazioni visive sui livelli di carica solare e di utilizzo, oltre a offrire la possibilità di personalizzare i controlli delle cuffie.

«Le cuffie Los Angeles sono state un prodotto molto atteso, nonché il progresso tecnologico che il nostro settore stava aspettando» dichiara Anders Andreen, CEO della società. «Siamo lieti di annunciare che le cuffie Urbanista Los Angeles, ora, possono essere spedite in tutto il mondo e siamo entusiasti di lanciare questa tecnologia innovativa sul mercato. Non capita spesso che arrivino innovazioni come questa e, personalmente, non vedo l’ora di vedere come i nostri clienti apprezzeranno un modo completamente nuovo di fruire di contenuti in movimento».

Specifiche tecniche

Per la ricarica solare la parte esterna dell’archetto è rivestita con Powerfoyle, materiale composto da celle solari realizzate con tecnologia ecocompatibile. Naturalmente è sempre possibile ricaricare le cuffie tramite porta USB-C: le specifiche tecniche indicano la presenza di una batteria da 750mAh, una capacità tutto sommato limitata rispetto alle 80 ore di riserva e presumibilmente di autonomia dichiarate.

Per scoprire l’autonomia in riproduzione effettiva in divrse condizioni di luce ambientale occorre una prova diretta sul campo, anche perché Urbanista non offre ulteriori precisazioni e non è chiaro se la riserva indicata di 80 ore sia da considerare con cancellazione del rumore attivata o meno.

Si tratta di un dispositivo Bluetooth 5.0 con supporto di serie sia per Siri che Google Assistant. La riproduzione audio è affidata a driver dinamici da 40mm con risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz e sensibilità di 107±3dB a 1 kHz, mentre l’impedenza è di 32Ohm con scarto ±15%. Integrano un microfono a condensatore elettrete e supportano i formati audio SBC e AAC.

Urbanista Los Angeles: prezzo e disponibilità

Al prezzo di 199 euro, le cuffie Los Angeles sono disponibili in due colori: Midnight Black e Sand Gold: la versione in nero è già disponibile sul sito del costruttore, mentre quella color sabbia si può preordinare. Diversi prodotti Urbanista sono disponibili anche da questa pagina di Amazon: è probabile che arrivi anche il modello Los Angeles.

Sulle pagine di macitynet abbiamo recensito gli auricolari wireless dal prezzo super abbordabile Urbanista Lisbon.