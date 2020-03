Aukey LT-ST23, la lampada LED galleggiante per bambini in sconto a soli 13,99 euro

Se vostro figlio ha paura del buio e fatica ad addormentarsi senza una luce accesa, date un’occhiata alla lampada di Aukey, progettata proprio per queste situazioni ed attualmente in sconto a soli 13,99 euro.

Si tratta in breve di una lampada con batteria incorporata che assicura fino a 5 ore di luce continua con una sola carica e alla massima potenza, oppure ben 80 ore con la luminosità impostata al livello minimo.

La forma è quella di una sorta di sfera leggermente schiacciata su due lati, il che la rende un prodotto privo di pericolosi spigoli, mentre la scocca esterna è in policarbonato che gli conferisce resistenza anche in caso di caduta.

L’unica apertura, quella dell’accesso alla presa USB, è coperta da una gomma che si può estrarre e trasformare in un pratico gancio per appenderla dove più si preferisce, mentre nel resto del tempo funge da efficace piedino antiscivolo.

E’ possibile anche regolare la colorazione e grazie al magnete incorporato sul fondo si può eventualmente fissare a pareti ed oggetti metallici con estrema facilità. Ma soprattutto è impermeabile e può persino galleggiare sull’acqua, permettendo così di creare un affascinante punto luce in piscina o nella vasca da bagno durante il bagnetto.

Si tratta di un prodotto semplice, efficace, dal design gradevole e dalla buona versatilità per chi cerca una piccola luce ambientale o di sicurezza per abituare i bimbi a dormire da soli anche se hanno paura del buio.

Come accennato al momento si può comprare in offerta su Amazon: anziché 20 euro basta inserire il codice TLTLVHYR per ottenere il 30% di sconto e pagarla soltanto 13,99 euro. Eventualmente si può comprare in kit da due: anziché 33 euro si inserisce il codice HCLVUQDH e si pagano soltanto 24,99 euro spedizione compresa, ovvero poco più di 12 euro per ciascuna lampada.

In entrambi i casi lo sconto scade alla mezzanotte di domenica 15 marzo.