Le vendite di console in calo del 27% rispetto allo scorso anno

Negli USA la spesa in hardware dedicato al video game è stata di 695 milioni di dollari, in calo del 27% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno secondo dati riferiti dagli analisti di mercato di Circana.

Circana afferma si stratta dell’ammontare di spesa più basso in hardware per video game da quando si era arrivati a 455 milioni di dollari nel periodo di novembre 2005. Peraltro, solo 1,6 milioni di unità hardware sono state vendute negli USA a novembre, “il peggior risultato di sempre per il mese di novembre”, dopo le 1,4 milioni di unità di novembre 1995.

“L’aumento dei costi delle console non ha probabilmente contribuito a migliorare la situazione”, spiega The Verge. Sia la PlayStation 5, sia le console della serie Xbox, sono in vendita da cinque anni, ma gli utenti che vorrebbero acquistare nuove console si trovano ad affrontare costi elevati, dopo all’impennata dei prezzi di quest’anno.

Questi picchi nei prezzi hanno portato al massimo storico dei costi per novembre, con un prezzo medio che negli USA è di 439$, superiore dell’11% rispetto a novembre 2014. Mat Piscatella, analista di Circana, sottolinea che il prezzo medio a novembre 2019 era di 235$.

Le console per videogiochi costano mediamente 200$ in più rispetto al 2019

Le console costano oggi in media 200$ in più rispetto al 2019, con conseguenze che potrebbero essere “catastrofiche” per i produttori. Tenendo conto che il mese di novembre è normalmente quello caratterizzato dalle maggiori vendite, in virtù dell’avvio di offerte per il black friday e iniziative simili, la situazione risulta alquanto preoccupante.

I produttori sono intanto costretti ad aumentare i prezzi, considerando l’aumento del costo dei componenti e la scarsità di questi (RAM, unità SSD e affini); come abbiamo già segnalato più volte, la produzione di hardware interno come la RAM si sta spostando verso i grandi acquirenti nell’ambito dell’IA.

