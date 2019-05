Auto di Apple Mappe in Italia, fotografata in stop forzato in Abruzzo

Il piano per il rinnovo totale di Apple Mappe a partire da zero arriva anche sui nostri lidi: a pochi giorni dalla pubblicazione di Apple del programma di circolazione dei suoi veicoli in diversi paesi, Italia inclusa, ora arriva uno dei primi avvistamenti di un’ auto Apple Mappe in Italia.

Una delle auto della multinazionale è stata avvistata e fotografata a Roseto degli Abruzzi. Solo che questa volta l’auto di Apple Mappe non è immortalata mentre percorre una strada o ferma a un semaforo, ma accostata al ciglio della strada, lungo la statale Adriatica in prossimità di via Tacito.

I due operatori dell’auto di Apple Mappe non sono seduti ai loro posti, rispettivamente alla guida e sedile passeggero, ma si trovano a fianco della vettura, mentre uno dei due cerca di sistemare un problema al sistema di sensori e fotocamere installato sopra al tetto del veicolo.

Fortunatamente non si è trattato di un problema grave, che avrebbe richiesto il rientro dell’auto alla base. In questo articolo riportiamo la fotografia dell’auto di Apple Mappe pubblicata da cityrumors: secondo la testata il breve stop forzato è stato necessario per pulire le lenti della fotocamera. Una operazione veloce che ha richiesto solo una breve sosta, dopo di che il veicolo è ripartito in direzione nord.

Gli avvistamenti delle auto Apple Mappe in Italia saranno frequenti e numerosi da qui e per tutte l’estate. La multinazionale ha annunciato un intenso programma di raccolta dati sulle strade di 11 nazioni, Italia inclusa.

A partire da maggio e fino alla fine di luglio le auto di Apple Mappe percorreranno tutte le regioni d’Italia e tutte le principali città e province per rilevamenti stradali, segnaletica e fotografie. Tutti questi dati saranno poi impiegati da Apple per rinovare i database di Apple Mappe con aggiornamenti e novità che ritroveremo nell’app cartografica di Apple su iPhone, iPad e Mac nei prossimi mesi.