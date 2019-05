Le auto di Apple girano tutta l’Italia per migliorare Apple Mappe

Questa estate le auto di Apple percorreranno le strade di 11 nazioni, Italia inclusa: nelle scorse ore la multinazionale ha annunciato la perlustrazione del Canada con un annuncio sui principali giornali del Paese. Ma l’operazione non è limitata a Italia e Canada: per aggiornare e migliorare Apple Mappe le auto della Mela circoleranno anche a San Marino, Spagna, Portogallo, Irlanda, Malta, Regno Unito, Porto Rico e Giappone.

Ricordiamo che Apple ha annunciato il rinnovo totale di Apple Mappe lo scorso anno, un progetto ambizioso che punta a ricostruire da zero i database che rendono possibile il servizio, senza più ricorrere a mappe e dati acquisiti da società terze. Cupertino ha deciso così di procedere direttamente con auto di Apple per la raccolta di fotografie, rilevamenti e segnaletica. La nuova generazione di Apple Mappe è stata rilasciata a partire dagli USA con iOS 12 e procederà espandendosi geograficamente con aggiornamenti continui anche nelle altre nazioni.

Per questa ragione la presenza delle auto di Apple in Italia per Apple Mappe questa estate risulta doppiamente interessante.

Il programma di percorrenza non è limitato a poche regioni o comuni, come spesso è accaduto in passato, ma interessa tutte le regioni d’Italia, tutte le città e le province più importanti. Una operazione su larga scala che fa pensare a una revisione profonda dei database e non a un semplice aggiornamento.

In tutte le regioni d’Italia le auto di Apple Mappe circoleranno già a partire da questo mese di maggio, ormai al termine nel momento in cui scriviamo, fino al mese di luglio. Per chi è curioso di sapere quali città e province saranno perlustrate dalle auto di Apple Mappe, rimandiamo alla pagina dedicata del sito web della Mela. La raccolta dei dati è davvero estesa: per esempio in Lombardia i veicoli per la raccolta dati circoleranno sulle strade di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

In Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. In Lazio: Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, passando per Sardegna, Sicilia fino ad arrivare in Basilicata per Matera e Potenza. L’elenco è davvero lungo: considerando l’estesa copertura del nostro Paese questa estate gli avvistamenti di auto di Apple in Italia per Apple Mappe saranno sicuramente abbondanti.