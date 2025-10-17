A Miami la polizia prova la guida autonoma con lanciatore di droni

Nella contea di Miami-Dade (situata nella parte sud-orientale della Florida) è in fase di test una vettura della polizia a guida autonoma creata dar PolicingLab (centro per l’innovazione creato da esperti in tecnologie e ricerche pensate per le forze dell’ordine), auto che vanta, tra le varie caratteristiche, la possibilità di gestire un drone pronto a spiccare il volo per missioni di sorveglianza.

La vettura prevede videocamere a 360°, tecnologia di AI analytics, sistemi di controllo e lettura targhe e la già citata piattaforma per il lancio di droni.

Il sito statunitense The Drive riferisce che il PUG (Police Unmanned Ground Patrol Vehicle) combina avanzate tecnologie autonome di Perrone Robotics (azienda specializzata in veicoli a guida autonoma) e funzionalità di analytics basate su AI, può tenere conto di dati aggiornati in tempo reale relativi ad attività criminali e sfruttare una suite di sensori che includono videocamere a 360°, termografia (acquisizione di immagini utilizzando una camera termica), sistemi d riconoscimento delle targhe, oltre alla già citata possibilità di lanciare droni per sorveglianza.

PolicingLab spiega che l’idea alla base della vettura è “ampliare le risorse disponibili, migliorare l’efficienza e la sicurezza delle comunità”. Per il momento si tratta semplicemente di un programma pilota promosso da PolicingLab e non una dotazione standard alle flotte di veicoli dei dipartimenti.

Nel corso di test che dureranno un anno, si valuteranno i risultati, compresi miglioramenti nei tempi di attesa, in termini di deterrenza, sicurezza degli agenti e fiducia dei cittadini. In base a quanto emergerà, il programma potrebbe essere esteso e potenzialmente servire da rifermento per future vetture da fornire ad altri organismi nazionali.

Per tutte le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.