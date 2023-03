AutoCAD 2024 per Mac ora in italiano e con supporto nativo per CPU Apple Silicon

Autodesk ha annunciato che le versioni aggiornate di AutoCAD 2024 e AutoCad LT 2024 per macOS ora supportano nativamente i Mac con CPU Apple Silicon (M1, M2, ecc.).

La versione 2024 di AutoCAD include strumenti relativi agli “insight attività”, consentendo di conoscere dettagli sugli accessi da parte di più utenti allo stesso file (chi ha modificato cosa), blocchi smart (in grado di offrire suggerimenti per il posizionamento in base al punto in cui il blocco è stato posizionato in precedenza nel disegno), importazione revisione e assistenza revisione (per identificare le revisioni e fornire un modo per visualizzare e inserire le revisioni del disegno con meno impegno manuale), novità per l’ambiente Traccia (ora con il nuovo comando COPIADATRACCIA e i nuovi controlli delle impostazioni sulla barra degli strumenti), nuove funzionalità web e altre funzioni relative al disegno 2D, 3D, alla collaborazione.

Dania El Hassan, Director responsabile Product Management di AutoCAD in AutoDesk afferma che AutoCAD per Mac 2024 e AutoCAD LT per Mac 2024 offrono notevoli migliorie in termini di performance grazie al supporto nativo per i Mac con CPU Apple Silicon. “È entusiasmante vedere come gli utenti possono ora sfruttare appieno l’ultimo hardware e i chip serie M per lavorare più velocemente”.

AutoCAD, come sempre, può essere sfruttato per il disegno, la progettazione e la modellazione 2D e 3D con solidi, superfici, oggetti mesh, funzionalità di documentazione e molto altro. Sono presenti strumenti specifici per la progettazione elettrica, la progettazione di impianti industriali, i disegni di layout architettonici, la progettazione meccanica, la cartografia 3D, l’aggiunta di immagini digitalizzate e la conversione di immagini raster con funzioni per creare, modificare e annotare i disegni tramite desktop, browser Web e dispositivi mobili. La versione LT non offre le funzionalità di modellazione 3D, per l’automazione dei processi ripetitivi e la personalizzazione dell’interfaccia.

I requisiti minimi di AutoCAD 2024 sono: un Mac con macOS Big Sur v11 o superiore (macOS Monterey o macOS Ventura), una CPU Intel o serie Mx (M1, M2, ecc.), almeno 4GB di memoria RAM e un display con risoluzione di almeno 1280 x 800 pixel e 6GB di spazio libero sul disco.

Nella finestra di dialogo Preferenze di AutoCAD, la scheda Aspetto presenta ora le impostazioni per personalizzare il colore di sfondo per gli stili di visualizzazione 3D, incluse le modalità Parallelo e Prospettiva

Dal sito del produttore è possibile scaricare una versione di prova, funzionante per 30 giorni. L’applicazione è ora disponibile anche in italiano e spagnolo (è in ogni caso possibile modificare la lingua nella finestra di dialogo Preferenze applicazione). I due software sono venduti con varie formule in abbonamento. L’abbonamento offre l’app AutoCAD per dispositivi mobili (che consente di lavorare sui disegni CAD sempre e ovunque, anche offline), l’accesso all’app AutoCAD per il Web (che onsente di modificare, creare e visualizzare i disegni CAD in un browser Web su qualsiasi computer) e altre funzioni.