Con la beta di iOS 16.5, Siri può registrare un filmato dello schermo

Con la beta 1 del futuro aggiornamento a iOS 16.5 – versione al momento nelle mani dei soli sviluppatori – Siri consente di richiamare un comando per registrare un filmato dell’intero schermo.

Lo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che ora è possibile dire: “Ehi Siri, avvia la registrazione dello schermo” per iniziare a registrare un filmato dello schermo, registrazione che è possibile continua fino al comando “Ehi Siri, ferma la registrazione dello schermo”.

Siri supporta già ora il comando “Ehi Siri, cattura uno screenshot” ma la possibilità di registrare un filmato dello schermo è nuova.

Non sono ancora note tutte le novità che Apple ha previsto con il futuro update a iOS 16.5 ma si tratterà probabilmente di migliorie minori. Tra le novità già emerse, un pannello dedicato allo Sport nell’app Apple News; resta ancora da implementare su larga scala “Apple Pay Later” (un sistema Buy Now, Pay Later, tipo “Compra Ora, Paga Poi”, che dovrebbe contribuire ad aumentare le vendite dando agli utenti una maggiore flessibilità, suddividendo i pagamenti con Apple Pay in quattro rate uguali, senza interessi o costi aggiuntiv) funzionalità che – per ora – Apple sta proponendo a un numero limitato di utenti e che, a quanto pare, i dipendenti stanno testando in anteprima.