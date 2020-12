Autocertificazione, il modulo per spostarsi durante le feste natalizie

Dal 21 dicembre non è possibile spostarsi tra regioni e dal 24 dicembre al 6 gennaio, tutta l’Italia sarà “zona rossa”. Come, purtroppo, abbiamo imparato, gli spostamenti saranno limitati, con eccezioni.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per quanto riguarda visite ad amici o parenti che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o risiede. Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono, quanto segue:

Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) è possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano possono ad ogni modo portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;

Sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, è possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi anche in un’altra Regione), con il divieto ad ogni modo di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: di conseguenza, sarà possibile andare a fare visita ad amici e parenti entro i suddetti orari e ambiti territoriali.

Alla stregua di quanto già accaduto nella prima fase di restrizione in primavera, e durante gli ultimi giorni di ‘coprifuoco’, è possiible scaricare il modello PDF per l’autocertificazione dal ministero dell’Interno (da questo link). Il modulo in qeustioen disponibile è quello rimasto in validità dal 18 maggio 2020. Se avete già stampato vecchi moduli, lo stesso dicastero specifica che “può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali”. Le forze dell’ordine possono effettuare verifiche sugli spostamenti ed è bene indicare i motivi dello spostamento per evitare le multe previste.

