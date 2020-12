Philips Hue lancerà il nuovo smart dimmer e luci esterne nel 2021

Un paio di nuovi prodotti Philips Hue sono trapelati nelle scorse ore, fornendo uno sguardo a ciò che l’azienda ha in serbo per l’inizio del 2021. Secondo le ultime novità emerse, Philips Hue rilascerà un nuovo accessorio di illuminazione per esterni chiamato Wave Linear e un Smart Dimmer ridisegnato.

Il rapporto spiega che Philips Hue Wave Linear si unirà alla categoria di prodotti di illuminazione per esterni esistente, e si tratterà di un prodotto per illuminare in modo uniforme grandi aree. Secondo quanto riferito, misurerà circa 78 centimetri di larghezza, 50 millimetri di altezza e circa 76 millimetri di profondità.

Philips Hue Wave Linear è adatto per illuminare in modo uniforme grandi aree con un colore, ad esempio un muro di casa. Con 20 watt di potenza, può produrre fino a 1.400 lumen di luminosità. È un prodotto White and Color Ambiance, quindi può visualizzare tonalità di bianco e fino a 16 milioni di colori.

Inoltre, Philips Hue dovrebbe annunciare il nuovo interruttore Smart Dimmer con un design nuovo e semplificato. Il cambiamento più grande sarà che il nuovo modello disporrà di tre pulsanti, rispetto ai quattro dell’attuale generazione di Smart Dimmer.

Questo risultato sarà ottenuto integrando i due pulsanti di regolazione della luminosità centrale in un unico pulsante a bilanciere. Inoltre, il materiale impiegato ora sembra un po’ più pregiato, grazie all’utilizzo di una plastica opaca. Ancora, gli angoli dell’interruttore dimmer risulteranno più arrotondati nella prossima generazione.

Con il CES fissato per gennaio prossimo, è possibile che sia questo il palco scelto per la presentazione dei nuovi accessori Philips Hue attesi nel 2021, che dovrebbero supportare HomeKit. Secondo quanto riferito, il rilascio è previsto per l’inizio del 2021. Potete trovare tutti i dispositivi della linea Philips Hue su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Per chi è interessato alla domotica in chiave Apple e HomeKit è disponibile la guida di macitynet a partire da questa pagina. Invece per tutti gli articoli e le notizie che parlano di casa smart, dispositivi connessi e intelligenti, risparmio energetico e in generale di domotica e tecnologie green è disponibile la sezione dedicata del nostro sito CasaVerdeSmart.