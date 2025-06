La vera autonomia di iPhone e iPad svelata dalle etichette Ue

Quanto dura la batteria del nuovo iPhone? Ha una autonomia maggiore o minore del nuovo Pixel o del nuovo Galaxy? Fino a ieri, capire quanto dura davvero la batteria di uno smartphone era questione di stime, impressioni, test soggettivi e scenari scelti dai produttori. Oggi, con l’arrivo delle etichette energetiche europee anche per smartphone e tablet, cambia tutto. A partire dal 20 giugno 2025, l’autonomia si misura con un test unico per tutti, obbligatorio per legge e pensato per simulare un utilizzo reale.

Basta marketing

Il parametro chiave si chiama “Battery Endurance per Cycle” e indica in ore e minuti quanto a lungo un dispositivo resta acceso con una carica completa, eseguendo un carico di lavoro definito e ripetuto. In poche parole: niente più video in loop o dati vaghi, ma numeri che parlano la stessa lingua.

Il test simula infatti un uso reale, alternando attività come navigazione web, riproduzione video, pause, chiamate simulate e altri comportamenti tipici, fino al completo esaurimento della batteria.

Così leggendo le etichette possiamo mettere da parte le informazioni costruite a scopo di marketing e andare al sodo e soprattutto fare qualche confronto con i concorrenti.

L’autonomia reale degli iPhone

Questo ci rende possibile avere una idea precisa delle prestazioni degli iPhone, andando oltre le scelte compiute da Apple nella sua comunicazione di marketing. Cupertino, infatti, quando ci presenta l’autonomia degli iPhone usa essenzialmente due parametri: riproduzione video (in locale e in streaming) e riproduzione audio.

Apple afferma che questi due elementi vengono misurati in laboratorio ricalcando uno scenario oggettivo che rappresenta i maggior interessi del suo pubblico.

Senza dubitare dell’onestà dei test in realtà gli iPhone vengono usati anche per fare molto altro, ad esempio telefonare oppure navigare in Internet o per il GPS e di questo non sappiamo nulla se non quello che deriva da impressioni soggettive.

Oltre a questo i dati di autonomia dicono quasi sempre che più si spende più autonomia si ottiene.

Ma in realtà dalla lettura delle etichette elaborate secondo lo standard europeo, non è proprio così in ogni occasione

iPhone 16 Pro Max : 48 ore

: 48 ore iPhone 16 Plus : 48 ore

: 48 ore iPhone 16e : 41 ore

: 41 ore iPhone 16 Pro : 37 ore

: 37 ore iPhone 16 : 37 ore

: 37 ore iPhone 15 Plus : 45 ore

: 45 ore iPhone 15: 34 ore

iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Plus: stesso risultato, costo molto diverso

I dati dicono cose che sapevamo (in particolare che iPhone 16 Pro Max è il campione assoluto di autonomia negli smartphone Apple) ma snocciolano anche un serie di informazioni inedite. Ad esempio, vediamo che iPhone 16 Plus offre una autonomia identica a quella di iPhone 16 Pro Max, un dato che smentisce i valori indicati da Apple stessa, secondo cui il Pro Max sarebbe più resistente nel tempo.

iPhone 16e, basso costo alta efficienza

Altra sorpresa e informazione controcorrente con quella Apple, deriva dalla etichetta di iPhone 16e. Con 41 ore, il cosiddetto low cost supera in autonomia sia il 16 (37 ore) sia il 16 Pro (37 ore).

iPhone 15: la vecchia generazione accusa il colpo

iPhone 15, vecchio, modello 2023 si ferma a 34 ore, staccato di oltre 10 ore rispetto al nuovo Pro Max e al 16 Plus e anch di 3 ore rispetto al iPhone 16. Stesso gap tra iPhone 15 Plus (45 ore) e iPhone 16 Plus (48 ore).

Qui abbiamo la conferma che i nuovi modelli hanno una batteria migliore e una superiore resa.

Autonomia degli iPad

Passando agli iPad ci sono meno sorprese e spunti di interesse, ma qualcuno lo si trova a cominciare dal fatto che Apple nelle sue comunicazioni di marketing non presenta alcuna differenza di autonomia tra i vari dispositivi. Differenze che invece in realtà ci sono. Ecco qui che dicono le etichette

iPad Pro M4 13″ : 77 ore

: 77 ore iPad Pro M4 11″ : 73 ore

: 73 ore iPad Air M3 13″ : 72 ore

: 72 ore iPad Air M3 11″ : 62 ore

: 62 ore iPad mini : 67 ore

: 67 ore iPad A16 (10a gen.): 67 ore

Per Apple gli iPad sono tutti uguali, per i test no

Come detto, Apple non fornisce alcun elemento per distinguere l’autonomia degli iPad. Sono tutti classificati come 10 ore di navigazione via Wi-Fi o 9 ore via rete cellulare, ma in realtà gli iPad con processore M4 sembrano essere più efficienti degli iPad con processore M3.

In più le dimensioni della batteria, che dipendono dalle dimensioni dello schermo, sono un fattore che incide sull’autonomia: gli iPad più grandi hanno un’autonomia superiore, nonostante il display che consuma di più.

Altra cosa di cui prendere nota sono i buoni risultati degli iPad rimasti ai processori della classe “A” che durano di più rispetto all’iPad M3 11″ e non molto meno degli iPad M4.

Gli Android fanno meglio

Il confronto tra iPhone e alcuni dei migliori modelli Android basato sul test UE offre altri spunti interessanti. Se è vero che iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Plus segnano un record nel mondo iPhone, nel campo dei dispositivi di fascia alta, ci sono concorrenti che fanno molto meglio.

Ad esempio il Pixel Pro XL arriva a 50 ore e 44 minuti e Honor Magic Pro addirittura a 56 ore e 27 minuti, lo Xiaomi 15 Ultra tocca la vetta di 58 ore e 58 minuti. Fanalino di coda dei telefoni top è il Samsung S25 Ultra con solo 44 ore e 54 minuti.

Qualche altro esempio? iPhone 16 Pro perde contro Pixel Pro (50 ore e 44) e Galaxy 25 Plus (43 ore e 48), iPhone 16 resta dietro al Pixel 9 (49 ore) e Galaxy S25 (37 ore e 12 minuti)

È più difficile fare il confronto con tra iPad e mondo Android. Sono pochissimi i prodotti che possiamo paragonare a quelli di Apple. Ma volendo analizzare l’autonomia di Galaxy Tab S10 Ultra con iPad Pro 13″ leggiamo di ben 85 ore e 18 minuti mentre il Galaxy Tab S10 FE, concorrente di iPad 11″, arriva addirittura a 96,32 ore.

Le perplessità di Apple e il valore delle etichette

Come abbiamo accennato altrove, Apple ha accolto con una cautela e probabilmente recalcitrante (come successo con la porta USB-C) l’obbligo di stilare le etichette energetiche europee su smartphone e tablet. Del resto se nel caso della porta si smontava il controllo della filiera e di una parte dell’ecosistema, con le etichette si depotenzia la narrazione del marketing e si offre l’opportunità di un confronto oggettivo che va oltre i confini della piattaforma.

Apple in un PDF tecnico, offre anche qualche ragione concreta ai suoi dubbi. Il motivo principale riguarda il fatto che il test standardizzato non riflette, a suo avviso, i reali scenari d’uso degli utenti Apple.

Il carico di lavoro definito dall’Unione Europea, dice Apple, prevede infatti una sequenza di operazioni generiche – navigazione web, streaming video, download di file, uso della fotocamera – intervallate da momenti di inattività. Secondo Apple, questo approccio penalizzerebbe l’ottimizzazione specifica del sistema iOS, progettato per sfruttare in modo intelligente il chip, la batteria e il sistema operativo in funzione delle abitudini d’uso individuali. Inoltre, l’azienda sottolinea che i test vengono eseguiti con impostazioni predefinite e in ambienti simulati, lontani dalle reali condizioni di utilizzo quotidiano.

Nonostante queste obiezioni, le nuove etichette rappresentano un passo avanti decisivo nella trasparenza: per la prima volta, l’autonomia viene quantificata secondo un metodo unico per tutti, indipendente dalle dichiarazioni di marketing. L’utente può così leggere nero su bianco quante ore un dispositivo resta acceso con una carica completa, e quanti cicli di ricarica sono garantiti prima di un calo prestazionale rilevante.

A nostro giudizio, una svolta che va presa positivamente perché trasforma l’autonomia da promessa a dato oggettivo a tutto beneficio dei consumatori.