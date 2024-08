I migliori ventilatori portatili, da quelli in sconto a quelli con vaporizzatore

Pubblicità

“Caldo!”. Diceva il pellerossa in una vecchissima pubblicità. “Togliere pelliccia?” Rispondeva l’addetto del General Store nel bel mezzo del Far West. “Io orso grigio!” replicava l’indiano. Al che, pronto commesso sfoderava il consiglio per un condizionatore.

I tempi sono cambiati e in peggio. Oggi fa ancora più caldo ma fortunatamente per battere o se non altro mitigare il bollente Caronte, ci sono tante soluzioni per stare più freschi. E non parliamo solo dei climatizzatori per i quali su Amazon non manca certo la scelta, ma anche piccoli ventilatori a batteria.

Vediamo i migliori, più originali e più economici tra quelli che si trovano nel negozio on line.

Jisulife F8

Jisulife è un nome che rappresenta un sinonimo di ventilatore portatile. Il più popolare e venduto dell’azienda cinese è JISULIFE F8.

Nasce per essere impugnanto quando si cammina, si sta in piedi o ci si sposta in autobus o in metro, ma il manico può essere anche piegato a 90° in modo da appoggiarlo su qualsiasi tavolino e quindi avere un piccolo ma efficiente sistema rinfrescante per scuola, lavoro, ufficio, conferenze e così via.

È tascabilissimo: da chiuso è lungo soltanto 12 centimetri ed è largo 4 centimetri per lato, per un peso complessivo di 130 grammi circa.

Dentro c’è una batteria da 2.000 mAh che promette fino a 21 ore. La stessa batteria può essere usata anche per ricaricare un dispositivo esterno come uno smartphone. Ed in emergenza può anche fare da torcia elettrica.

Jisulife Turbo Wind

È ancora di Jisulife, Turbo Wind, una versione evoluta di F8. Qui il flusso d’aria viene accelerato e compresso dalla turbina del condotto dell’aria, il vento è più forte e la sensazione del vento è più vicina a quello naturale.

Turbo Wind offre 5 velocità : basta semplicemente premere il pulsante di accensione per modificare l’impostazione del vento, premere brevemente per passare da bassa velocità (3300 giri/m) ad alta velocità (6100r/m) e premere a lungo una marcia qualsiasi per disattivarla.

La batteria molto grande da 4000 mAh può fornire una durata di 3-16 ore (a seconda delle diverse velocità) ed è possibile caricare tramite una presa normale, power bank, computer o qualsiasi altro dispositivo dotato di porta USB, bastano 3 ore per avere una ricarica completa.

Non c’è uscita per la ricarica né torcia elettrica, ma se si vuole uno dei migliori ventilatori portatili è queso prodotto che dove comprare.

Ventilatore Fan Ultra Jusulife

Se c’è una Ferrari dei ventilatori portatili è il Fan Ultra, ancora di Juslife. Definire questo accessorio “ventilatore” è infatti limitativo visto che non solo raffresca, ma soffia e gonfia grazie ad una serie di accessori

Di base serve appunto come ventilatore. È potentissimo: utilizza un motore ad alta velocità da 75000 giri/min con lame in metallo, la velocità massima del vento può raggiungere i 19,2 m/s. Mediante un rullo infinito la velocità si regola da 1 a 100 marce.

Oltre a questo ci sono tre differenti bocchette: una per soffiare come farebbe un asciugacapelli, una per (appunto) gonfiare e una per spazzare la polvere.

Viene fornito anche con una base e un cordino anti-smarrimento che consente di tenere saldamente il ventilatore a mano anche all’aperto, senza paura di perderlo. C’è anche un LED che visualizza la velocità e l’energia residua a colpo d’occhio. Può essere montanto su un treppiede (non incluso).

La ventola a batteria con una batteria da 9000 mAh fornisce 2-6 ore di tempo di raffreddamento, riducendo la ricarica frequente e non c’è bisogno di aspettare a lungo. Supporta la ricarica rapida da 18 W così che la batteria si ripristina molto velocemente.

Ventilatore Kuric

Questo ventilatore portatile Kuric è il sogno degli appassionati di serie e film. La forma gli consente di stazionare su una scrivania e funzionare, grazie ad un braccio estensibile, come supporto per uno smartphone così che il vento vi rinfrescherà il volto mentre guardare lo schermo.

Essendo pieghevole può anche essere facilmente trasportato e anche appeso al collo approfittando sempre della forma. È dotato di una batteria ricaricabile di grande capacità di 4500 mAh. Secondo il volume d’aria, può essere utilizzato continuamente per 5-7 ore.

Si può regolare su 3 velocità del vento per soddisfare qualsiasi esigenza, ha un display che indica l’energia residua e rappresenta un vero tutto in uno, è il tuo viaggio, all’aperto, ufficio, casa. Come altri modelli può essere usato come PowerBank scaricando l’energia della sua batteria da 400 mAh ad uno smartphone.

Ventilatore nebulizzatore HandHeld

Vi siete mani accorti che nei pressi di una cascata o dove scorre copiosa l’acqua fa meno caldo? È l’effetto della vaporizzazione che spargendo nell’aria micro gocce che si depositano sulla pelle ed evaporando, raffrescano. Questo ventilatore HandFan fa la stessa cosa.

Dispone di un serbatoio d’acqua da 17 ml che crea nebulizzazione e mantiene il viso o la pelle umida e fresca in ufficio, a casa o all’aperto. L’acqua è collocata nella “corona” del ventilatore.

Per il resto ha 3 velocità è pieghevole e facile da trasportare ma si piega anche in maniera tale da poter essere collocato sul tavolo. Una buona scelta anche per attività fisica, come yoga, pilates, fitness.

Facile da usare: la modalità nebulizzante si attiva tenendo premuto il tasto. In caso contrario funziona come ventilatore. Autonomia di 3 – 11 ore a seconda del flusso.

Ventilatore da collo Cozii

E se volste avere sempre le mano libere? La soluzione è un ventilatore da collo come quello di Cozii. In pratica lo si accende e si mette, appunto, al collo e l’aria esce dalle griglie raffrescando la nuca, orecchie e faccia direttamente dal basso.

Ha 4 velocità regolabili, è realizzato con materiali ecologici e non crea alcun disagio se indossato per lungo tempo. Grazie al sistema bladeless, non ci si deve preoccupare che i capelli lunghi si impiglino nella ventola.

Basso il livello di rumorosità (velocità 1 ≤31dB), lunga l’autonomia: e grazie alla ricarica rapida Type-C, sono necessarie solo 3-4 ore per una ricarica completa. Può essere caricato via USB da computer, adattatore, power bank, ecc.

È un ottimo strumento di raffreddamento per liberare le mani mentre si cucina, si fanno i lavori domestici, si lavora, si fa sport e ci si prende cura dei bambini.

