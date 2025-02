Volvo ES90, 300 km in più con 10 minuti di ricarica e autonomia di 700 km

Pubblicità

La nuova Volvo ES90 di prossima uscita promette grandi distanze e tempi di ricarica ridotti, grazie a una nuova tecnologia a 800V che debutta con l’ultimo modello completamente elettrico della gamma.

La casa automobilistica riferisce che il sistema elettrico a 800 Volt offre vantagg quali la ricarica più rapida della batteria, migliori prestazioni complessive e maggiore efficienza del sistema elettrico rispetto a un sistema a 400 Volt.

Anche il software di gestione della batteria e l’hardware è stato migliorato, un insieme di fattori che, secondo il produttore, permette di offrire un’auto con un’autonomia e una velocità di ricarica superiori a quelle di qualsiasi altra Volvo a trazione elettrica.

Secondo i dati di Volvo, la ES90 può aggiungere 300 chilometri di percorrenza con 10 minuti di ricarica rapida presso stazioni da 350 kW e vanta un’autonomia fino a 700 chilometri secondo il ciclo WLTP.

“Per realizzare il nostro nuovo sistema a 800 Volt abbiamo aggiornato ogni componente dell’impianto elettrico per renderlo compatibile con gli 800 Volt”, riferisce il produttore. “Le modifiche riguardano, tra l’altro, le celle della batteria, i motori elettrici, l’inverter, i sistemi di ricarica, di climatizzazione e termici. Ciò comporta vantaggi in termini di ricarica, efficienza e prestazioni”.

Un sistema con una tensione più elevata consente di erogare più potenza (in kilowatt, o kW) e di ottenere una maggiore autonomia utilizzando la stessa corrente di un sistema a 400 Volt. In questo modo si genera meno calore e la batteria può essere caricata più velocemente, fino a 350 kW, senza sovraccaricare l’impianto elettrico.

“Il nostro sistema a 800 Volt utilizza inoltre motori elettrici e altri componenti più leggeri, riducendo così il peso complessivo dell’auto, il che contribuisce a migliorare l’efficienza del sistema e ad aumentare l’accelerazione e l’autonomia di percorrenza della vettura”, spiega ancora il produttore.

Volvo riferisce ancora che il nuovo software di gestione della batteria riduce del 30% il tempo necessario per ricaricare la ES90 dal 10 all’80%, portandolo a 20 minuti. Ciò è in parte dovuto all’integrazione del software di ricarica adattiva di Breathe Battery Technologies, un’azienda nella quale Volvo ha investito lo scorso anno tramite il Volvo Cars Tech Fund, fondo di venture capital che investe in start-up tecnologiche.

Sempre in tema batterie, l’ES90 vanta un “passaporto” basato sulla tecnologia blockchain, che consente il tracciamento delle materie prime. l passaporto indica la provenienza del litio, del cobalto, del nichel e della grafite utilizzati nella batteria, elemento che garantisce maggiore trasparenza sul modo in cui viene effettuato l’approvvigionamento responsabile delle materie prime.

La ES90 sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 5 marzo.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.