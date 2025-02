iPhone 16e, dettagli sulla capacità della batteria

Pubblicità

Apple presenta iPhone 16e come in grado di offrire “un giorno intero di batteria”. Le prestazioni di quest’ultima dipendono dalla configurazione di rete e da molti altri fattori ma uno dei “trucchi” che Apple ha sfruttato per offrire maggiore autonomia è la presenza di una batteria di grande capacità.

La capacità della batteria di uno smartphone viene indicata in mAh, unità di misura della carica elettrica, un parametro che permette di avere un’idea sulla durata. Apple non indica questo parametro nelle specifiche tecniche ma in un video del canale TouTube “Dave2D” si riferisce che il dispositivo in questione integra una batteria da 3.961 mAh, valore che è del 10% superiore rispetto all’iPhone 16 base che integra una batteria da 3561 mAh.

In linea generale, uno smartphone con batterie di grande capacità, offre un’autonomia superiore (a parità di tutti gli altri elementi hardware e software) rispetto a uno smartphone con batteria di capacità inferiore.

Di seguito le indicazioni sulla capacità della batteria dei vari modelli di iPhone 16:

iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh

iPhone 16 Pro: 3.582 mAh

iPhone 16 Plus: 4.674 mAh

iPhone 16: 3.561 mAh

iPhone 16e: 3.961 mAh

Secondo Apple, migliorie in termini di autonomia sono merito anche del chip C1, il primo modem cellulare progettato “in casa” a Cupertino, «il più efficiente mai visto su un iPhone», elemento che offre connettività 5G e che, in combinazione con il nuovo design interno e la gestione dei consumi avanzata di iOS 18 contribuisce alla durata della batteria.

In un filmato del canale YouTube “Dave2D” è stato effettuato un test sulla durata della batteria usando vari modelli di iPhone. Le prove sono state eseguite caricando continuamente il sito web di Reddit tramite Wi-Fi e da queste è emerso che con la batteria dell’iPhone 16 base si ottengono 11 ore e 17 minuti; eseguendo gli stessi test con iPhone 16e si ottengono 12 ore e 54 minuti.

Simili i risultati ottenuti dal sito Tom’s Guide usando una diversa metodologia (uno script che simula la tradizionale navigazione sul web usando la connessione dati anziché la rete WiFi); con queste ultime prove iPhone 16e ha evidenziato una durata media di 12 ore e 41 minuti, un paio di minuti in meno rispetto alle 12 ore e 43 minuti ottenute con iPhone 16 base. La migliore durata registrata con uno di questi test è stata però di 12 ore e 49 minuti con iPhone 16e, e di 13 ore e 19 minuti con l’iPhone 16 base.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con un confronto tra iPhone 16e e iPhone 15.