AVM scatena Internet con i nuovi Fritz! per DSL, fibra 10G e Wi-Fi 7

In occasione della fiera annuale ANGA COM di Colonia AVM presenta i nuovi dispositivi Fritz! in grado di offrire il massimo delle prestazioni per Internet e rete locale grazie alla tecnologia Wi-Fi 7: si tratta del modem router Fritz!Box 7630 per connessioni DSL, il router Fritz!Box 4630 per la fibra ottica, e dei ripetitori Fritz!Repeater 1610 Outdoor, Fritz!Repeater 1700 e 2700.

Tutti i dispositivi Fritz! sono facili da installare sia per gli utenti che per gli operatori, includono di serie svariate funzionalità avanzate, incluso Wi-Fi 7, VPN veloce, per la telefonia e la casa smart.

Con la prossima versione del sistema operativo Fritz!OS 8.20 grazie alla funzione always-on se la connessione via DSL, fibra o cavo diventa instabile o cade i Fritz!Box abilitati stabiliscono all’istante una connessione tramite rete mobile. Il costruttore evidenzia i vantaggi anche per gli operatori che grazie ai dispositivi Fritz! dispongono di una gestione efficiente e trasparente della rete Wi-Fi basata sulla User Service Platform TR-369.

FRITZ!Box 7630

Supporta DSL, incluso supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Mesh Wi-Fi, 2×2, su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2880 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 presa WAN/LAN da 2.5 Gbit/s e 3 prese LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per dongle mobili (5G/4G), dispositivi storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta telefonica analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospite Wi-Fi e molto altro

FRITZ!Box 4630

Router wireless per modem in fibra ottica (ONT) con velocità fino a 2.5 Gbit/s

Mesh Wi-Fi, 2×2, su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2880 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 presa WAN/LAN da 2.5 Gbit/s e 3 prese LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per dongle mobili (5G/4G), dispositivi storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta telefonica analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospite Wi-Fi e molto altro

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura Wi-Fi sia all’esterno che all’interno

Mesh Wi-Fi, 2×2 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz: fino a 2.400 Mbit/s – 2.4 GHz: fino a 600 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Porta LAN da 1 Gbit/s per la connessione via cavo o per collegare dispositivi compatibili con la rete

Supporta Power over Ethernet (PoE+), ideale per installazioni PoE esistenti in ambienti interni

Crittografia WPA3

Utilizzabile con qualsiasi router internet tramite LAN

Parte esterna con certificazione IP54 (aree esterne protette)

Per chi invece deve estendere la connessione Internet in ogni angolo della casa o dell’ufficio il costruttore propone Fritz!Repeater 1700 e 2700. Questi due ripetitori di segnale lavorano in sintonia e mettono a disposizione la tecnologia Wi-Fi 7 per reti senza fili molto più stabili e veloci: si possono abbinare con un Fritz!Box o qualsiasi router di altri marchi.

AVM comunicherà più avanti data di disponibilità e prezzi dei nuovi Fritz! Il negozio del marchio è disponibile da questa pagina di Amazon.

Su AVM e Fritz

Per tutte le altre novità di AVM e Fritz fate riferimento a questa sezione del nostro sito web. Se invece volete conoscere altri dispositivi dedicati alla Smart Home qui su Macitynet trovate un’intera area dedicata alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile.