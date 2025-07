Avylet Carplay Wireless, lo schermo wide per Carplay e Android Auto a meno di 100 €

Immaginate di poter portare tutta la comodità di uno smartphone Android o di un iPhone in macchina senza cambiare l’autoradio originale: è proprio questo che offre lo schermo Avylet da 9,26″, pensato per integrarsi perfettamente sul cruscotto. Con lo sconto e il coupon attualmente attivo lo pagherete meno di 100 €: a 99,99 € invecedi 139 €.

Grazie alla connessione wireless con Apple CarPlay e Android Auto, è possibile consultare usare mappe, musica, telefonate e messaggi senza fili, con un primo abbinamento semplice e rapido, poi si connette automaticamente ogni volta che si sale in auto.

Il collegamento infatti avviene in modo automatico all’avvio del veicolo e risulta rapido quanto quello di alcune auto recenti dotate di infotainment di serie.

Visibilità e design: Il vantaggio del formato wide & low

Il vero punto di forza estetico e funzionale è il design “largo e basso” (9,26″ con altezza di circa 3,7″): appoggiato sul cruscotto, il display non ostruisce la visuale anteriore, garantendo una guida sicura e senza ingombri. Colpisce subito per la qualità del display, che risulta luminoso, nitido e ben visibile anche di notte o con riflessi, e la sua installazione è semplice, veloce e senza bisogno di smontare mezzo cruscotto.

Il montaggio è plug‑and‑play: basta posizionarlo, collegarlo alla presa accendisigari e fissarlo con ventosa o base adesiva, senza interventi invasivi. È il modo più rapido per trasformare anche un’auto datata in una vettura smart, senza toccare l’impianto audio originale.

Inoltre, lo schermo supporta la modalità split-screen, che consente di tenere contemporaneamente mappa e controllo della musica o chiamate. Questa funzione migliora la sicurezza alla guida e consente un accesso più immediato alle app più usate, evitando passaggi da un menù all’altro.

Funzionalità, sicurezza e convenienza

Connettività e aggiornamenti

Oltre al wireless Bluetooth 5.0, il dispositivo include aggiornamenti OTA che mantengono il firmware sempre al passo, aggiungendo nuove funzioni e ottimizzazioni nel tempo. Il controllo vocale è affidato a Siri o Google Assistant, permettendo chiamate, musica e navigazione senza distogliere lo sguardo. L’interfaccia è fluida e reattiva, ben al di sopra di quella che si trova in molti sistemi aftermarket.

Sicurezza alla guida con la telecamera retro

Il pacchetto comprende anche una camera posteriore IP67 con cavo da 6 m: si attiva automaticamente quando inserisci la retromarcia, aiutando nelle manovre in spazi stretti. Pur non registrando, mostra chiaramente ciò che si trova dietro il veicolo, offrendo un valido aiuto soprattutto in parcheggi stretti o strade trafficate.

Qualità audio

L’audio può uscire direttamente dal display oppure essere trasmesso all’impianto di bordo via Bluetooth o FM. È incluso anche un cavo AUX per una connessione senza perdite, ideale con un impianto di qualità e se si desidera una resa sonora impeccabile. Il nostro consiglio però è quello di collegare direttamente la parte audio alla radio bluetooth dell’impianto originale.

Esperienza d’uso e risparmio

L’esperienza d’uso è descritta da molti come sorprendentemente semplice: connessione rapida, schermo leggibile in ogni condizione e interfaccia intuitiva. Numerosi utenti sottolineano quanto l’integrazione sembri nativa, tanto che viene spesso confrontato favorevolmente con soluzioni di fabbrica molto più costose.

Attualmente il prodotto è in offerta su Amazon con sconto e coupon attivi, una vera occasione per chi vuole un aggiornamento tecnologico senza cambiare l’auto o l’autoradio. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo: display grande, wireless, camera, aggiornamenti e controllo vocale ad un costo contenuto.

In sintesi

Installazione semplice : nessun intervento invasivo, basta posizionarlo e collegarlo.

Ottima visibilità grazie al formato largo e basso, senza ostruire la strada.

Funzioni complete : wireless, mappe, musica, messaggi, voce, camera posteriore, audio di qualità.

Sempre aggiornato con OTA, e adatto sia a iPhone sia Android.

Ottimo prezzo con sconto e coupon su Amazon.

Migliora comfort, visibilità e tecnologia in auto, senza cambiare nulla all’impianto, smart, sicuro, ed economico: con lo sconto e il coupon attualmente attivo lo pagherete meno di 100 €: a 99,99 € invece di 139 €.