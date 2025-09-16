Le unità LaCie Rugged SSD4 promettono longevità e velocità ai creator in movimento

Seagate ha annunciato LaCie Rugged SSD4, unità SSD compatte indicate come ideali per creator (filmmaker, fotografi e professionisti del settore audio) che si spostano spesso e hanno bisogno di soluzioni di storage dalle performance elevate. Stando a quanto riferisce il produttore, le unità Rugged SSD4 vantano velocità fino a 4000MB/s in lettura e fino a 3800MB/s in scrittura.

Oltre alla velocità, di particolare interesse è la specifica IP54, grado di protezione in grado di offrire protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, rendendo le unità adatto per applicazioni in ambienti con lieve esposizione a polvere e umidità.

Le unità in questione sono disponibili i “tagli” da 1TB, 2TB, e 4TB (il vecchio taglio da 500GB è stato eliminato) con prezzi che negli USA sono rispettivamente di 134,99$ (1TB), 249,99$ (2TB) e $479,99$ (4TB).

In termini di dimensioni, i Rugged SSD4 sono identici ai modelli precedenti ma ora vantano un astuccio in alluminio spazzolato e una porta USB-C al centro (il precedente modello Rugged Mini SSD non aveva la porta USB al centro, l’astuccio mostrava una divisa finitura e la velocità di lettura massima arrivava a 2000MB/s).

Anche per iPhone

Queste nuove unità non sono veloci quanto i LaCie Rugged SSD Pro5 (visti a gennaio al CES di Las Vegas e con velocità fino a 6700 MB/s in lettura e 5300B/s in scrittura) ma connesse a dispositivi come gli iPhone con porta USB-C sono veloci al punto di permettere di registrare girato ProRes 4K a 120fps.

LaCie riferisce ancora che i prodotti in questione sono creati con almeno il 35% di materiali riciclati, supportano cadute fino a 3 metri (test secondo standard militare MIL-STD-810G che garantisce la resistere ad ambienti difficili), arrivano con due mesi di abbonamento ai piani Adobe Creative Cloud Pro. Di serie il produttore offre 3 anni di garanzia completo di servizio per il ricoverino dei dati.

Su Amazon nel momento in cui scriviamo sono disponibili le unità da 1TB e 2TB, rispettivamente a 203€ e 350€.

