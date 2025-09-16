Epson Lifestudio, i video proiettori smart con audio Bose

Epson ha annunciato i primi videoproiettori smart dotati della tecnologia Sound by Bose. Sono prodotti eleganti, portatili con ottica ultracorta, e vantano caratteristiche di alto livello, incluso un sistema audio progettato su misura e sviluppato in collaborazione con Bose. Sono inoltre dotati di Google Assistant e Google TV per facilitare la ricerca e lo streaming, oltre che di comode e pratiche opzioni di connessione.

Lifestudio portatili

La gamma include i modelli Lifestudio Flex e Pop, che uniscono alla versatilità un design moderno, la tecnologia 3LCD a 3 chip e il motore Triple Core Engine di Epson per proiettare immagini fino a 150 pollici con risoluzione 4K PRO-UHD o Full HD a seconda del modello.

Il produttore riferisce di “audio chiaro e avvolgente”nonostante le dimensioni compatte del videoproiettore. Non sono necessari altoparlanti aggiuntivi e, con quattro modalità audio a disposizione, è possibile scegliere l’impostazione desiderata per dare vita ai contenuti.

La configurazione intelligente istantanea promette messa a fuoco, colore e allineamento perfetti in pochi secondi. I modelli Lifestudio Flex sono dotati di un supporto inclinabile integrato e di illuminazione ambientale integrata.

Lifestudio Grand

Questo videoproiettore con ottica ultracorta vanta prestazioni di alto livello, streaming senza interruzioni e sfrutta la tecnologia Sound by Bose per bassi profondi, il tutto da un dispositivo compatto ed elegante, che non richiede altoparlanti aggiuntivi.

Posizionato a pochi centimetri dalla parete permette di proiettare immagini fino a 120 pollici. Con 4K PRO-UHD con HDR10 elabora le immagini promettendo dettagli, colori brillanti e contrasto, senza sacrificare la luminosità.

Modello Luminosità Colori Risoluzione Lifestudio Grand – Serie EH- LS670 3.600 lumen di luminosità del bianco (ISO) e dei colori (IDMS) Nero Metallizzato & Bianco Diamante PRO-UHD 4K Lifestudio Flex – EF-72 1.000 lumen di luminosità del bianco (ISO) e dei colori (IDMS)(4) Quercia PRO-UHD 4K Lifestudio Flex – EF-71 700 lumen di luminosità del bianco (ISO) e dei colori (IDMS)(4) Bianco Diamante Full HD Lifestudio Pop – Series EF-62 700 lumen di luminosità del bianco (ISO) e dei colori (IDMS)(4) Nero metallizzato & Blu navy metallizzato PRO-UHD 4K Lifestudio Pop – Serie EF-61 700 lumen di luminosità del bianco (ISO) e dei colori (IDMS)(4) Diamante Bianco, Verde Ghiaccio & Quarzo Rosa Full HD Lifestudio Supporto da pavimento regolabile ELPFS01 – per Lifestudio Flex – EF-72 & EF-71 Champagne metallizzato Microfoni Wireless per karaoke Lifestudio (coppia) ELPKM01 – Compatibile con tutti i videoproiettori Lifestudio Nero metallizzato

Alimentato dalla tecnologia 3LCD a 3 chip, secondo il produttore la luminosità di Lifestudio Grand permette di ottenere immagini vivide e realistiche sia di giorno sia di notte. Anche questo modello offre quattro modalità audio per consentire agli utenti di scegliere l’impostazione preferita in base ai contenuti.

I prezzi di listino partono da 762,49€ per il modello Epson LifeStudio EF61, fino a 2.541,66€ per il modello Grand EH-LS670.

Per tutti gli articoli che parlano di Epson rimandiamo a questa sezione di macitynet, invece per tutti gli articoli su Bose si parte da qui.