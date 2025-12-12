I migliori robot aspirapolvere compatti: piccoli fuori, tosti dentro

Se vivete in un appartamento piccolo, pieno di sedie, gambe di tavoli, angoli stretti e divani quasi rasoterra, sapete già una cosa: il robot “standard” da 35 cm di diametro spesso non è la soluzione ideale. Anzi, a volte è proprio il contrario: si incastra dove non dovrebbe, lascia zone scoperte e finisce per diventare un elettrodomestico in più da gestire, non un aiuto vero.

Ecco perché i robot aspirapolvere di dimensioni ridotte stanno vivendo un momento magico. Sono più piccoli nel corpo, ma non per forza più piccoli nelle funzioni. Il vantaggio principale è semplice: dove un robot tradizionale passa a fatica o non passa affatto, loro ci arrivano.

Sotto mobili bassi, tra le gambe delle sedie, ai bordi dei letti, lungo gli zoccoli e persino nei corridoi stretti tipici delle case di città. Questo non significa rinunciare alla precisione: i modelli più moderni combinano mappe LiDAR, sensori 3D e telecamere AI per muoversi con intelligenza anche quando lo spazio è poco.

Poi c’è la questione altezza: un robot compatto spesso è anche più basso, e quindi pulisce dove polvere e briciole si accumulano senza pietà, come sotto i divani ribassati o i mobili o gli accessori bagno sospesi a pochi cm da terra. È una differenza concreta nella pulizia quotidiana, specie se avete animali o bambini.

Naturalmente non tutti i “piccoli” sono uguali. Alcuni puntano tutto sull’essenzialità e sul prezzo: niente mocio, niente base di svuotamento, solo buona aspirazione e sensori antiurto. Altri invece fanno sul serio e portano in formato mini anche lavaggio con moci rotanti, stazioni compatte con svuotamento automatico e asciugatura ad aria calda. La scelta dipende dal vostro stile di vita: in un monolocale può bastare il modello economico, mentre in una casa piena di tappeti e traffico quotidiano magari vi conviene un mini top di gamma.

In questa iGuida vi proponiamo cinque robot piccoli davvero, non solo “più snelli del solito”, ordinati per fascia di prezzo. Per ciascuno trovate le misure reali, l’altezza, la potenza di aspirazione, come evitano gli ostacoli, se lavano e come, quanto è ingombrante la base e quanto sono smart e compatibili con i sistemi Apple oltre alle ovvie app per iPhone e Andrido (segnaliamo la compatibilità Matter e HomeKit). Così potete scegliere con criterio, senza farvi fregare dai centimetri nascosti nelle note tecniche.

Robot compatti nella fascia economica

Lefant M210-Pro – Compatto economico, basso, anti-groviglio per peli

Il Lefant M210-Pro è il classico mini robot per chi vuole spendere poco ma ottenere pulizia quotidiana affidabile. Il diametro è di circa 28 cm e l’altezza sta sotto gli 8 cm, quindi entra sotto mobili e divani senza pensarci troppo.

La potenza dichiarata per questa versione Amazon è 2200 Pa, più che sufficiente per briciole, polvere fine e peli su pavimenti duri.

La navigazione non è LiDAR: si affida a sensori IR/PSD anti-urto e anti-caduta con logica “FreeMove”, quindi niente mappa precisa ma buona agilità in spazi stretti.

Non ha moci rotanti né serbatoio d’acqua integrato (solo aspirazione). Di conseguenza non c’è nemmeno base di lavaggio o svuotamento automatico: ricarica su basetta piccola standard.

Sui tappeti lavora bene su pelo corto; su soglie alte può faticare (tipico dei modelli entry). Compatibilità smart limitata ad app e Alexa/Google, senza Matter e senza HomeKit.

Eufy RoboVac 11S (Slim) – Ultrasottile semplice, ottimo per pavimenti lisci.

Un veterano che resta attuale se cercate solo aspirazione in un corpo sottile. Il RoboVac 11S ha 30 cm di diametro e soprattutto appena 7,2 cm d’altezza: qui si gioca la partita, perché passa sotto praticamente tutto.

La potenza è di circa 1300 Pa con tecnologia BoostIQ per aumentarla sui tappeti quando serve.

Non ha LiDAR né mappatura: naviga con sensori infrarossi e bumper frontale, quindi lavora “a copertura”, utile in case piccole dove gli ostacoli guidano naturalmente il percorso.

Niente lavaggio: nessun panno o mocio. Base ridottissima, solo ricarica.

Sui tappeti è pensato per pelo medio-basso, mentre su quelli spessi può perdere colpi; supera soglie basse (circa 1,5–2 cm, valore tipico per questa classe). Compatibilità smart essenziale: app e comandi base, non supporta Matter né HomeKit.

Robot compatti nella fascia media

SwitchBot Robot Vacuum K11+ – Mini con base smart e lavaggio completo.

Se volete un robot davvero piccolo ma “di categoria superiore”, il K11+ è una delle novità più interessanti del 2025. Il corpo misura 24,8 cm di diametro ed è alto 9,2 cm: più basso di molti top full-size e infinitamente più agile in spazi stretti.

La potenza arriva a 10.000 Pa, valore da robot premium, quindi non si spaventa davanti a sporco serio o peli.

Per evitare ostacoli usa un mix di LiDAR dToF 360° + camera AI + sensori IR/PSD, quindi mappa bene e schiva oggetti piccoli con precisione.

Ha funzione lavapavimenti con panno attivo e, soprattutto, una base compatta con svuotamento automatico, lavaggio del panno e asciugatura ad aria calda. La base integra serbatoi acqua pulita/sporca ma resta salvaspazio rispetto alle stazioni classiche.

Sui tappeti riconosce la superficie e aumenta l’aspirazione; supera soglie domestiche standard (circa 2 cm). E lato smart fa bingo: è compatibile Matter e quindi integrabile anche in Apple Home / HomeKit via Matter. Attualmente è in super offerta su Amazon.

Robot compatti nella fascia premium / mini

Ecovacs Deebot Mini – Mini premium con moci rotanti e base OMNI.

Il Deebot Mini è l’idea di Ecovacs: portare un robot “vero” in scala ridotta. Il diametro è 28,6 cm e l’altezza circa 9,9 cm, quindi resta compatto ma con hardware completo.

L’aspirazione tocca 9000 Pa, più che sufficiente per una pulizia profonda su duro e tappeti.

Naviga con LiDAR/LDS avanzato e TrueMapping, più un sistema di evitamento ostacoli “millimetrico” con laser e sensori dedicati.

Per il lavaggio usa moci rotanti OZMO Turbo 2.0, con pressione attiva a terra.

La stazione è uno dei punti forti: OMNI Mini alta 38,5 cm, più bassa e stretta delle OMNI tradizionali, con svuotamento, lavaggio moci e asciugatura ad aria calda a 45 °C.

Sui tappeti lavora bene su pelo corto/medio e li riconosce automaticamente; soglie tipiche intorno ai 2 cm. Compatibilità smart: app completa e assistenti vocali; Matter/HomeKit non sono al momento compatibili (non dichiarati come per SwitchBot/Roborock). Attualmente è in super offerta su Amazon.

Roborock Qrevo Slim – Top ultrasottile con dock 8-in-1 completo.

Qui siamo al riferimento premium dei robot bassi. Il Qrevo Slim misura circa 35 cm di diametro ma è alto solo 8,2 cm: è “slim vero”, pensato per infilarsi ovunque senza rinunciare alla piattaforma Roborock.

L’aspirazione HyperForce da 11.000 Pa lo mette al livello dei migliori full-size.

Il rilevamento ostacoli è di tipo avanzato: laser 3D ToF + camera RGB, quindi riconosce oggetti e percorsi con grande precisione.

Per lavare adotta doppi moci rotanti con braccio FlexiArm per arrivare ai bordi; i moci si sollevano sui tappeti.

La base Multifunctional Dock 3.0 fa tutto: svuotamento, lavaggio moci in acqua calda (fino a 60 °C) e asciugatura ad aria calda.

Gestisce tappeti anche medi e supera soglie domestiche intorno ai 2 cm. E lato smart è tra i pochi a dichiarare supporto nativo Matter, quindi integrabile in Apple Home/HomeKit via Matter.

