Negli aeroporti diminuito drasticamente il numero di bagagli smarriti, grazie agli AirTag

Nel dicembre 2024 con l’aggiornamento a iOS 18.4 Apple ha presentato Share Item Location (“condivisione la posizione dell’oggetto”, in italiano) una funzione di iOS che aiuta gli utenti localizzare e recuperare gli oggetti smarriti condividendo in modo semplice e sicuro la posizione di un AirTag o di un altro accessorio nella rete Dov’è con terze parti, per esempio con le compagnie aeree.

La funzione Share Item Location è dallo scorso anno supportata da varie compagnie aeree che hanno iniziato ad acquisire le posizioni degli oggetti nella rete Dov’è come parte della loro procedura di customer service, in modo da individuare i bagagli smarriti o gestiti in maniera non corretta.

Apple ha collaborato direttamente con le compagnie aeree partner per mettere a punto sistemi che consentano di acquisire in modo privato e sicuro la posizione degli oggetti condivisa, sfruttando le centinaia di migliaia di dispositivi Apple che molte compagnie aeree già utilizzano.

SITA (società di telecomunicazioni per il settore del trasporto aereo) fa un bilancio un anno dall’introduzione della funzione che consente di condividere la posizione di un oggetto smarrito in Dov’è su iPhone.

Calo drastico dei bagagli smarriti

Secondo le statistiche di SITA la maggior parte dei bagagli smarriti finisce per essere restituita ai loro proprietari e solo una “piccola percentuale” di essi non viene mai ritrovata e sono quindi considerati definitivamente persi. Per i bagagli dotati di un AirTag o altro tracker compatibile con la rete Dov’è di Apple, il numero di perdite definitive è diminuito del 90% da quando la condivisione della posizione è gestista tramite WorldTracer, il sistema di tracciamento dei bagagli usato da oltre 500 compagnie aeree e dagli operatori di terra in più di 2.800 aeroporti in tutto il mondo.

Le compagnie aeree che acquisizione la posizione degli oggetti nella rete Dov’è di Apple hanno registrato una riduzione del 26% del tempo necessario per il recupero dei bagagli in ritardo. “Quando le tecnologie di consumo e le infrastrutture aeronautiche sono collegate in modo ottimale, i risultati possono essere rivoluzionari”, spiega Nicole Hogg, direttrice del portafoglio bagagli di SITA, in un comunicato.

Attualmente sono 29 le compagnie aeree che consentono di acquisire le posizioni degli oggetti nella rete Dov’è, integrando la funzione di localizzazione con WorldTracer; tra queste: British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic e Vueling. Altri vettori dovrebbero seguire nei prossimi mesi.