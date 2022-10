Android 13 Go richiede più risorse ai terminali low cost

Android Go non è più tanto “go”: pare infatti che la nuova versione, la numero 13, col fatto che aggiunge la personalizzazione di Material You e altre funzionalità, ha requisiti di sistema più pesanti.

Questa particolare versione “light” del sistema operativo è stata progettata per tutti quei telefoni dalle specifiche un po’ blande, principalmente con memoria e spazio di archiviazione limitati, e fino ad ora non aveva bisogno di chissà quale potenza, cosa che invece adesso viene richiesta per far girare correttamente Android 13 Go.

Questa nuova versione aggiunge anche il Google Play System Updates che, secondo la società, aiuterà gli utenti a mantenere aggiornato il proprio telefono senza andare ad occupare troppo spazio, e si potrà usare anche per implementare nuove funzionalità e patch di sicurezza senza dover aggiornare tutto il telefono.

Android 13 Go include poi alcune funzionalità che gli utenti ritrovano anche nella versione normale del sistema operativo, come le autorizzazioni di notifica e la possibilità di modificare la lingua per una singola applicazione.

Per poter essere installato però serve almeno un telefono con 2 GB di RAM, un requisito assente nelle precedenti versione del sistema operativo. I primi telefoni con Android 13 Go cominceranno ad arrivare nel 2023 – spiega la società – perciò chi oggi usa un telefono con Android 12 Go per poter usare l’ultima versione del sistema operativo molto probabilmente dovrà acquistarne uno nuovo.

Questa è un po’ una sorpresa datosi che Google per anni lo ha presentato proprio come un sistema operativo «costruito per smartphone con meno di 2 GB di RAM», mentre adesso questo diventa il requisito minimo, insieme ai 16 GB di capacità.

