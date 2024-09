Bang & Olufsen Beoplay H100, la longevità è nel DNA ma costano

Pubblicità

Le precedenti cuffie top Bang & Olufsen H95 rimangono disponibili al prezzo di 999 euro, le nuove Beoplay H100 alzano ancora di più il cartellino arrivando a ben 1499 euro: per comprarne un paio serve quasi il budget di tre AirPods Max, ma lo storico marchio danese assicura che l’investimento ne vale la pena perché queste cuffie si potranno usare, personalizzare e anche riparare per anni a venire.

La riproduzione audio è affidata a driver da 40 mm in titanio con supporto Hi-Res a 96 kHz – 24 bit, incluso Dolby Atmos ed equalizzazione adattativa EarSense proprietaria. Quest’ultima adatta suono e cancellazione del rumore in tempo reale, per offrire audio top in ogni situazione e ambiente, oltre che per adattarsi alla vestibilità di ogni utente.

Per la cancellazione attiva dei rumori sono impiegati 10 microfoni di qualità studio configurati ad hoc, sfruttati anche per offrire telefonate cristalline. L’utente può controllare le funzioni principali tramite il pannello touch ricoperto in vetro posizionato sui padiglioni, mentre per passare dalla musica all’ascolto dell’ambiente circostante è disponibile una manopola aptica con effetto morbido graduale.

Le tecnologie a bordo sono completate da audio spaziale con tracciamento della testa, ma la parte più interessante riguarda longevità e riparabilità. Le cuffie Beoplay H100 sono infatti progettate per durare anni: le imbottiture del cerchietto e dei padiglioni sono sostituibili, mentre progettazione e design rendono più semplici gli interventi dei tecnici su batterie, driver, schede dei circuiti e anche sulle superfici touch rivestite in vetro.

Nel prezzo di vendita sostenuto è inclusa una custodia in pelle per trasportare le cuffie con stile: sono già disponibili nei colori Infinite black, Hourglass sand e anche nella versione speciale Sunset apricot.

Lo scorso anno Bang & Olufsen ha presentato il televisore Beovision Harmony con una spettacolare apertura a farfalla, ma costa quanto un SUV.