Bang & Olufsen Explore è lo speaker nato per l’avventura

C’è un nuovo altoparlante Bluetooth in casa Bang & Olufsen che, rispetto alla maggior parte dei prodotti dell’azienda, non è progettato per essere usato in casa, bensì all’aperto e alle condizioni ambientali più estreme: si chiama Beosound Explore e già nel nome, la parola “esplorare”, lascia intendere quale dovrebbe essere il suo impiego principale.

Nonostante si tratti di un dispositivo portatile, l’azienda ha mantenuto l’alluminio come materiale principale per la costruzione del telaio, offrendo così al contempo un aspetto elegante ma allo stesso tempo resistente (l’azienda dice che resiste anche ai graffi, quindi si può trasportare senza patemi in una borsa o appeso a uno zaino con il moschettone in dotazione). Dalle specifiche tecniche si scopre inoltre che è certificato IP67, quindi oltre a non far entrare neanche un granello di polvere, sopravvive anche alle immersioni in acqua (fino a un metro di profondità per mezz’ora).

Per quanto riguarda l’aspetto audio, Bang & Olufsen Beosound Explore utilizza due driver full range da 1.8 pollici capaci di offrire fino a 59 dB di uscita alle basse frequenze e, come altri altoparlanti di questa categoria, può essere accoppiato senza fili a un secondo della stessa serie per offrire la riproduzione audio stereofonica. Il suono inoltre si diffonde tutto intorno, a trecentosessantagradi, mentre la riproduzione musicale si controlla dalla pulsantiera incassata sulla superficie superiore, progettata per essere usata facilmente anche quando si indossano i guanti.

Per quanto riguarda l’autonomia, con una singola carica – tramite presa USB-C che tra le altre cose è certificata MFi – promette fino a 27 ore di suono ininterrotto «A un volume di ascolto tipico» che l’azienda fissa intorno ai 70 dB. Tra le tecnologie offerte, c’è il Bluetooth 5.2 che gli consente di agganciarsi rapidamente sfruttando il sistema di accoppiamento rapido di Apple, Google e Microsoft.

Infine, Bang & Olufsen Beosound Explore è lungo 12,5 centimetri, ha un diametro di circa 8 centimetri e pesa intorno ai 630 grammi. Arriva sul mercato a fine maggio: il prezzo è di 199 euro, con la possibilità di scegliere il modello di colore nero antracite oppure quello in verde. In futuro sarà disponibile anche una terza variante di colore grigio.

All’inizio di maggio Bang & Olufsen ha presentato Beolab 28, speaker per la casa di fascia ultra top. Per tutte le notizie riguardanti il mondo di B&O vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.