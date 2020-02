Base di ricarica wireless Qi da 10W in sconto a metà prezzo: solo 9,99 euro

Il caricabatterie wireless Qi di Aukey che consente di ricaricare gli smartphone di ultima generazione senza dover collegare alcun filo, è in sconto a soli 9,99 euro.

Grazie al pad di ricarica wireless Aukey, ricaricare iPhone e smartphone Android diventa un gioco da ragazzi: non sarà necessario collegare il cavo al telefono in quanto sarà sufficiente posizionarlo sulla basetta per iniziare a caricarlo. A differenza di molti altri dello stesso tipo, questa di Aukey è una base super compatta, progettata con materiale di qualità e che ben si adatta ad ambiente ufficio o casa.

La potenza massima erogata è di massimo 10 W, dunque quella per una caricatore standard e funziona anche se il telefono indossa una custodia protettiva. E’ compatibile con numerosi dispositivi, ossia con tutti quelli abilitati alla tecnologia Qi, inclusi gli smartphone di Samsung, oltre ai già citati iPhone e a tutti gli altri telefoni di ultima generazione abilitati alla carica wireless.

Nella confezione, oltre al caricabatteria wireless, è presente anche un cavo microUSB lungo 1 metro e il manuale d’uso; dopo l’acquisto l’utente avrà 45 giorni di garanzia per il rimborso diretto, e 24 mesi di garanzia per la sostituzione del prodotto.

Solitamente costa 20 euro, ma con il codice sconto SHTEI8GU lo si pagherà solo 9,99 euro, con una diminuzione netta di 10 euro dal prezzo di listino, pari cioè ad un risparmio del 50%.