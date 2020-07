Cook «Perché abbiamo creato Apple Silicon e non sarà mai venduto ad altri»

Gli appassionati Apple lo sanno da tempo: la multinazionale di Cupertino da sempre punta al controllo totale dell’esperienza utente e per farlo progetta internamente hardware, sistemi operativi e software: durante la conferenza dei risultati trimestrali record, nonostante Coronavirus e contro ogni previsione, Tim Cook torna sull’argomento spiegando perché la società ha creato Apple Silicon e perché non li venderà mai ad altri costruttori.

In realtà rispondendo a una domanda sull’argomento di un analista, l’amministratore delegato dichiara di non voler escludere per sempre l’ipotesi di poter vendere i processori Apple Silicon a costruttori terzi, ma in realtà le parole dicono il contrario. «Non voglio fare un commento che valga per sempre – ha dichiarato Cook subito precisando però «Ma siamo una società di prodotti e adoriamo fare tutto».

Il controllo totale per mettere a disposizione il meglio ai propri utenti: i processori progettati internamente sono un altro tassello importante per raggiungere questo scopo, non una tecnologia da proporre in vendita ad altri marchi. «Se riusciamo a controllare l’esperienza utente in questo modo [il nostro obiettivo, ndr] è quello di deliziare l’utente» ha dichiarato Cook, segnalato da AppleInsider, proseguendo «”E questo è il motivo per cui stiamo realizzando il Apple Silicon, perché possiamo immaginare alcuni prodotti che non potremmo ottenere altrimenti. Ed è così che lo vediamo».

Questo spiega anche le ragioni della migrazione da Intel ai processori Apple per Mac «Quello che otterremmo è una architettura comune su tutti i nostri prodotti» afferma il dirigente, concludendo «Questo ci dà alcune cose interessanti che possiamo fare».

Ma da qui in poi si entra nella fucina dei nuovi prodotti del colosso di Cupertino e, è risaputo, la multinazionale rimane sempre fedele al comandamento di Steve Jobs di non parlare mai delle novità in arrivo. Tim Cook rispetta la legge non scritta anche parlando di Apple Silicon «Scatena un altro giro di innovazione e quindi non voglio dire molto al riguardo, a parte il fatto che ne siamo estremamente entusiasti».

Ulteriori dettagli sui processori Apple Silicon sono disponibili in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da qui, invece per quelli dedicati a mercato e finanza si parte dai rispettivi collegamenti.