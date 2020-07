Il Covid-19 raddoppia i profitti Amazon

Amazon è una delle poche aziende ad aver beneficiato della pandemia, grazie a un enorme aumento delle vendite online negli ultimi mesi. Era prevedibile, ma il dato è stato reso ancor più chiaro grazie al rilascio delle informazioni sugli utili del secondo trimestre, dove il svetta un dato dichiarato di 5,2 miliardi di dollari. Si tratta del doppio rispetto allo scorso anno, quando lo stesso dato faceva registrare profitti per 2,6 miliardi. Anche le vendite nette sono aumentate del 40 percento, a 88,9 miliardi di dollari durante lo stesso trimestre. Ovviamente, il colosso ha già allestito i piani per il back to school di settembre.

Da notare anche che Amazon ha risposto all’improvviso aumento della domanda di consegna di generi alimentari aumentando la sua capacità di oltre il 160 percento. Lo scorso trimestre, anche Amazon ha registrato un forte aumento delle vendite, ma i profitti complessivi sono stati leggermente ridotti a causa dei costi a 4 miliardi di dollari. Il fatto che il reddito netto per il secondo trimestre sia stato così elevato nonostante l’aumento delle spese mostra quanto i consumatori abbiano utilizzato Amazon negli ultimi mesi. In altri termini, i costi per Amazon sono aumentati, ma a domanda dei consumatori ha coperto, e superato, di gran lunga tale incremento.

Questo è stato un altro trimestre insolito”, ha dichiarato Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon.

Da marzo abbiamo creato oltre 175.000 nuovi posti di lavoro e stiamo portando 125.000 di questi dipendenti in posizioni regolari a tempo pieno. E le vendite di terze parti sono cresciute ancora più velocemente in questo trimestre rispetto alle vendite PRIME parti di Amazon

La società ha anche affrontato diverse accuse di non aver dato la priorità alla sicurezza dei suoi magazzinieri, che presumibilmente si sono trasformati in decessi correlati al COVID, come sottolinea anche engadget.

In risposta, Amazon ha dichiarato nel comunicato sugli utili che sta pianificando di spendere più soldi per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, come l’aumento delle normative e degli strumenti per il distanziamento sociale e nuove strutture mediche. La società ha dichiarato che avrebbe speso 2 miliardi di dollari in spese relative al COVID nel terzo trimestre. Si tratta di una cifra inferiore rispetto a quella del secondo trimestre, ma solo perché – spiega il colosso – vi è una migliore efficienza dei costi.

