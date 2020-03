Base di ricarica wireless Seneo per iPhone e Apple Watch a soli 17,99 euro

Se volete ricaricare iPhone e Apple Watch insieme con un’unica postazione e un solo cavo/alimentatore, comprate la dockingstation di Seneo attualmente scontata con un codice a 17,99 euro.

Questa soluzione, concettualmente simile a diverse altre, consente di ricaricare entrambi i dispositivi riducendo l’ingombro e il disordine dei cavi in quanto è in grado di sfruttare un solo alimentatore, e quindi occupando una sola presa di corrente.

Per funzionare è sufficiente collegare il cavo ad un alimentatore con tecnologia Quick Charge almeno della versione 2.0 (chiaramente funziona anche con uno più recente di tipo QC 3.0).

Per quanto riguarda la postazione di Apple Watch, sarà invece necessario alloggiare nell’apposito accessorio il cavo con piastra magnetica che Apple include nella dotazione del proprio smartwatch. Sul fondo infatti c’è la presa USB alla quale collegare l’estremità di questo cavo, che si può per altro arrotolare e nascondere in un apposito vano.

Il supporto al quale si fissa la piastra di Apple Watch è sufficientemente inclinato per consentire l’attivazione della modalità Notte dell’orologio, rendendo questa soluzione una valida alternativa per ridurre ingombro e disordine sul comodino.

L’iPhone invece si ricarica semplicemente poggiandolo con il dorso sulla specifica area, rinforzata da due bande in silicone che migliorano l’aderenza del dispositivo ed evitano che scivoli via. In questa sezione della stazione di ricarica si può eventualmente ricaricare anche gli AirPods dotati di custodia con tecnologia di ricarica wireless.

Se siete interessati all’acquisto, questa base di ricarica, il cui nome completo è Seneo BHSNPA150AB-ITAA1, è in vendita su Amazon al prezzo di 23 euro ma se al momento inserite il codice W775WGCZ nel carrello la pagate soltanto 17,99 euro.