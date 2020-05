POCO F2 Pro è l’Android 5G e Wi-Fi 6 che non spaventa il portafogli

POCO, brand nato da una costola Xiaomi, lancia POCO F2 Pro, smartphone che punta tutto sulle prestazioni, con un hardware top di gamma e supporto 5G. Ecco tutte le informazioni sul terminale, dalle caratteristiche alle fotografie.

Al suo interno ospita la piattaforma mobile Snapdragon 865 per offrire connettività 5G con prestazioni elevate, in linea con i più veloci Android, anche grazie alla tecnologia LiquidCool 2.0. Il chip è abbinato al processore Kryo 585 octa-core e alla GPU Adreno 650: entrambi offrono prestazioni migliorate del 25% rispetto al predecessore. La configurazione hardware è completata dalla memoria RAM LPDDR51 ad alta velocità e dal più recente storage UFS 3.1, che permette a POCO F2 Pro di offrire capacità di lettura e scrittura di alto livello per operazioni fluide.

La tecnologia LiquidCool Technology 2.0, con camera di vapore, insieme a più lotti di grafite e grafene mette a disposizione del terminale un raffreddamento efficace, anche quando è sotto sforzo. Monta un pannello AMOLED da 6,67” a tutto schermo, sotto al quale è presente un sensore ottico per le impronte digitali, il tutto protetto da Corning Gorilla Glass 5, sia sul fronte, che sul retro.

Lo schermo offre un rapporto di contrasto di 5.000.000:1 e una luminosità di 500 nit (typ) / 800 nit (HBM), senza dimenticare che è dotato di un triplo sensore di luce ambientale a 360° per fornire un’accurata rilevazione della luce ambientale e un’agevole regolazione della luminosità.

Il reparto multimediale è affidato a una quad camera posteriore da 64MP e ad una pop-up camera frontale da 20MP a scomparsa, lasciando così interamente libero lo schermo frontale. Il sensore principale è il Sony IMX686, affiancato a un obiettivo ultra grandangolare da 13MP a 123° e un sensore macro da 5MP; conclude il sensore di profondità da 2MP per foto con effetto bokeh.

Il terminale, dal punto di vista dei video, offre possibilità di registrazione 8K (24fps) e 4K (60fps). La modalità Pro sia per foto che per video offre un maggiore controllo della messa a fuoco e dell’esposizione. Sul pannello frontale, POCO F2 Pro propone una pop-up camera da 20MP con una luce di notifica multicolore, che permette di registrazione video in slow motion a 120 fps.

Lato autonomia il dispositivo vanta una batteria ad da 4.700 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30W, che permette di raggiungere il 64% in soli 30 minuti e arrivare al 100% in poco più di un’ora. POCO F2 Pro sarà disponibile in diverse varianti, quella da 8GB+256GB, con RAM LPDDR5, mentre il modello da 6GB+128GB viene fornito con RAM LPDDR4X.

Ancora, il terminale mette a disposizione la connettività Wi-Fi 6 di ultima generazione; inoltre, il dispositivo integra una connessione multi-link che consente connessioni di rete stabili e di picco in qualsiasi momento attraverso 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi e dati mobili.

POCO F2 Pro è stato presentato a livello globale in due differenti configurazioni, rispettivamente al prezzo di 499 euro per la versione da 6GB+128GB e al prezzo di 599 euro per la variante da 8GB+256GB. Prezzi, canali di vendita e disponibilità per l’Italia saranno comunicati contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi sono disponibili da questa pagina.

Potete già preordinare POCO F2 Pro al prezzo lancio di 465 euro in offerta lampo direttamente da qui.

Per tutti gli articoli di macitynet con notizie e novità sull’universo Android si parte da questo collegamento, invece tutti gli articoli dedicati a iPhone sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito.