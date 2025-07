iPhone 17 Pro Max con la super batteria, autonomia da verificare

Il prossimo iPhone 17 Max potrebbe avere la batteria più capiente mai vista su un iPhone. Lo si deduce da un leak che, ammesso sia corretto, ci dice che l’aumento di spessore e di peso del nuovo modello di cui abbiamo già detto potrebbe essere correlato proprio a questa componente.

Una batteria da 5.000 mAh: il nuovo standard Apple?

L’indiscrezione è apparsa su Weibo firmata da Instant Digital. L’account, che in passato ha avuto una discreta fortuna nel prevedere alcune delle specifiche dei nuovi dispositivi, dice che l’iPhone 17 Pro Max monterà una batteria da circa 5.000 mAh. Un numero che, pur non essendo ancora ufficiale, rappresenta una nuova tappa nella crescita graduale della capacità che prosegue da anni.

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh

L’incremento è di quasi il 10% rispetto all’ultima generazione. Tecnicamente potrebbe tradursi in qualcosa in più nell’utilizzo del dispositivo, anche se non è certo facile quantificare quanto.

Secondo le etichette energetiche che hanno obbligato Apple a uniformare le informazioni sull’autonomia di un iPhone, un iPhone 16 Pro Max ha un’autonomia standardizzata di 48 ore.

Ma l’aumento dipenderà dall’utilizzo che si fa del telefono e dalle applicazioni che si usano, e poi non è neppure detto che ci sia un aumento, perché Apple potrebbe destinare la crescita della capacità energetica a nuove componenti o nuove funzioni che in questo momento ci sono ignote.

Sconosciuto è anche il consumo del nuovo processore, che dovrebbe richiedere addirittura una camera di vapore per un corretto raffreddamento. Per non parlare dell’efficienza di iOS 26, che sarà un altro fattore cruciale.

Ricordiamo che il nuovo sistema operativo contiene una funzione specifica di ottimizzazione basata (probabilmente) su intelligenza artificiale che cerca di contenere il consumo in base all’uso reale del dispositivo. Questa modifica software potrebbe incidere più della chimica e della tecnologia della batteria.