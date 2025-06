Tutte le novità della gestione batteria di iOS 26

Fin dalle prime indiscrezioni, iOS 26 ha suscitato grande attenzione per le possibili novità in ambito batteria. In particolare, si era parlato dell’introduzione di una funzione basata sull’intelligenza artificiale pensata per ottimizzare i consumi in modo più intelligente e dinamico.

Con il rilascio della beta 2, queste ipotesi trovano conferma: non solo l’Adaptive Power Mode (Alimentazione adattiva in Italiano) è realtà, ma emergono anche diversi altri indizi del lavoro che Apple ha portato avanti per migliorare la gestione energetica a tutto tondo.

Di seguito, alcune delle novità individuate fino a questo momento. Diverse funzioni risultano ancora incomplete o in fase di perfezionamento, e non si esclude che nelle prossime versioni possano aggiungersene altre.

Stima del tempo di ricarica (Battery ETA)

Una delle novità più visibili è la comparsa sul blocco schermo di una stima del tempo di ricarica. Quando l’iPhone viene collegato a un caricatore (anche MagSafe), compare una scritta sopra l’orario con:

la percentuale attuale di batteria

di batteria il tempo stimato per raggiungere il livello target (es. 80%)

Se il tempo previsto è inferiore a un’ora, viene mostrato in minuti; altrimenti solo la dicitura “più di un’ora”. Il valore finale si adatta anche al limite impostato (es. se si ricarica solo fino all’80%, quello sarà l’obiettivo indicato).

Questa informazione è disponibile anche in Impostazioni > Batteria, ma non ancora nei widget o nella modalità Stand By.

L’avviso sembra anche in pochino “buggoso” alcune volte appare altre volte no. In alcuni casa la scritta sembra sbiadita oppure arriva solo per un secondo per poi sparire.

Modalità Alimentazione adattiva (Adaptive Power Mode)

Accanto alla ben nota “Modalità risparmio energetico” arriva una nuova opzione: Modalità alimentazione adattiva, pensata per estendere la durata della batteria in modo dinamico e meno invasivo.

Attivabile manualmente da Impostazioni > Batteria > Modalità di alimentazione, questa funzione:

abbassa la luminosità in automatico

consente tempi di esecuzione più lunghi per alcune attività

abilita da sola la modalità a basso consumo sotto il 20%

A differenza della modalità classica, può essere attiva in modo permanente, senza penalizzazioni evidenti. Non è ancora presente un toggle nel Centro di Controllo, ma è probabile che venga aggiunto.

Avvisi sul caricatore lento

In caso di alimentatori particolarmente inefficienti, il sistema avvisa con un messaggio che segnala l’utilizzo di un caricatore troppo lento. La soglia sembra però ancora elevata, visto che, secondo quanto riferiscono alcuni siti, nemmeno l’adattatore Apple da 5W fa scattare l’avviso.

Nuova icona per la carica in pausa

Quando la ricarica è temporaneamente sospesa (per esempio a causa del surriscaldamento o dell’opzione “Ricarica ottimizzata”), l’icona della batteria diventa grigia con un fulmine, al posto del classico verde.

Il motivo della pausa viene spiegato nel dettaglio nelle impostazioni della batteria, fornendo più trasparenza al comportamento del sistema.

Disponibilità

Tutte queste novità arriveranno in autunno 2025 con iOS 26, in contemporanea al lancio della famiglia iPhone 17. La beta pubblica è attesa a luglio, mentre quella per sviluppatori è già in corso.

Da notare che la funzione di gestione adattiva della batteria opera unicamente sui telefono compatibili con Intelligenza Artificiale.