JSON Wizard a 2 $ vi fa lavorare meglio coi file strutturati su Mac

Per lavorare al meglio coi dati JSON avete bisogno di un’app come JSON Wizard, che si distingue dalla massa per la sua capacità di rendere l’interazione con le API e la manipolazione dei dati sia fluida che immediata grazie all’uso di strumenti progettati ad hoc. Se vi interessa sappiate che al momento quest’app è in sconto su BundleHunt.

Piccola premessa per chi non ha mai sentito prima questa parola: JSON sta per JavaScript Object Notation e si tratta di un formato testuale leggero e altamente leggibile sia dalle macchine che dagli esseri umani e generalmente utilizzato per rappresentare dati strutturati.

Ad esempio viene impiegato nello scambio di informazioni tra server e applicazioni web, ma anche in contesti come lo sviluppo software, le interfacce di programmazione (API) e la configurazione di servizi online.

In soldoni un file JSON contiene coppie chiave/valore, un po’ come una rubrica telefonica sul computer dove ogni voce ha un nome e un contenuto. Il punto di forza è la sua sintassi, che permette di descrivere strutture di dati complesse in modo ordinato e facilmente interpretabile.

È proprio in questo contesto che applicazioni come JSON Wizard trovano il loro valore. Infatti chi ha bisogno di leggere, modificare o analizzare file JSON, spesso generati da API o servizi online, con un’app del genere può lavorare con questi file in modo intuitivo per via delle funzioni pensate sia per utenti tecnici che per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di attività.

Grazie a una visualizzazione interattiva dei dati, alla possibilità di effettuare modifiche live e a funzionalità come il controllo della sintassi e la ricerca avanzata, l’app rende il lavoro con JSON più accessibile anche a chi non è esperto di programmazione.

Inoltre, l’integrazione con richieste GET/POST consente di interagire con servizi online direttamente dall’applicazione, un’opzione utile per esplorare dati provenienti da fonti esterne senza scrivere codice.

La promozione

Per usare l’app serve almeno macOS 11 o successivi. Potete acquistarla in offerta speciale a 2 $ invece che 12,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

