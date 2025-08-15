Facebook Twitter Youtube

Batteria magnetica con carica veloce, 10mila mAh al minimo

Batteria magnetica con carica veloce, 10mila mAh al minimo - macitynet.it

Su Amazon è in sconto il Baseus Enerfill MagSafe Power Bank da 10.000mAh, pensato per la ricarica magnetica degli iPhone. Ora costa solo 21,75€ invece di 25,55€ su Amazon

Design compatto e magneti N52 da 3500GS

Il Baseus Enerfill MagSafe Power Bank ha una forma compatta (10,3 x 6,9 x 1,7 cm) e un peso di 209 grammi, pensato per accompagnare smartphone e altri dispositivi durante viaggi e giornate fuori casa. Grazie ai magneti N52 ad alta forza magnetica (3500GS), aderisce stabilmente alla parte posteriore degli iPhone compatibili con MagSafe, garantendo una tenuta sicura anche in movimento. Il design lo rende tascabile e facilmente trasportabile.

Compatibilità MagSafe e ricarica intelligente

Compatibile con iPhone 12, 13, 14 e 15, il power bank permette una ricarica wireless da 7,5W e, con il cavo USB-C, raggiunge i 20W con tecnologia PD. I dispositivi Android possono sfruttare fino a 15W in wireless e 22,5W con ricarica cablata. Il chip intelligente integrato monitora costantemente lo stato di carica e protegge da sovratensione, surriscaldamento e altri rischi, contribuendo a mantenere la batteria del dispositivo in salute.

Batteria magnetica con carica veloce, 10mila mAh al minimo - macitynet.it

Funzione passthrough e doppia ricarica

Una delle funzioni più versatili è la modalità passthrough: collegando il powerbank a una fonte di alimentazione, è possibile caricare contemporaneamente sia il power bank che l’iPhone magneticamente agganciato. L’uscita USB-C consente di ricaricare anche altri dispositivi, come cuffie, tablet o smartphone Android. L’autonomia offerta è sufficiente per ricaricare un iPhone 16 Pro fino a 1,7 volte, rendendolo adatto per trasferte e viaggi brevi.

Il prezzo di listino è di 25,55€, ma oggi è disponibile su Amazon a 21,75€, il prezzo più basso dell’ultimo mese.

Ultimi articoli

