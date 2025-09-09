Fate scorta di batterie a bottone, 5 pile a meno di 1 €

In casa non è difficile trovare piccoli dispositivi elettronici ancora oggi alimentati da batterie a bottone, perciò se volete fare scorta in modo da averne sempre di pronte da sostituire al bisogno, non fatevi sfuggire questa offerta che vi permette di acquistare a prezzo speciale diversi modelli di tipo CR2032, CE2025, CR2016, CR1632, CR1620, CR1616 e CR1220.

Sono tutte da 3V e di diverse misure in modo da consentirvi di sostituire al volo quelle di dispositivi come orologi, calcolatrici, giocattoli elettronici e piccoli telecomandi, ma anche per apparecchi più delicati come misuratori di glucosio nel sangue, dispositivi acustici o destinati al mondo della domotica.

Batterie di questo tipo sono spesso utilizzate anche dai puntatori laser e le trovate anche nelle schede madri dei computer, oltre che più facilmente in bilance elettroniche e registratori vocali.

Secondo la scheda tecnica usano celle di grado A prive di mercurio, promettendo quindi un utilizzo sicuro e un impatto ambientale ridotto. Sono infatti realizzate con una chimica al litio per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, compatibilità e sicurezza, e sono testate secondo rigorosi standard di controllo qualità che minimizzano il rischio di perdite o di malfunzionamenti.

Ovviamente è importante conservarle in luoghi freschi e asciutti e tenerle lontano dalla portata dei bambini, evitando ogni tipo di ricarica o smaltimento improprio. Se si rispettano queste indicazioni l’azienda allora garantisce alta affidabilità con una durata di conservazione fino a 5 anni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

