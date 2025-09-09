Evento Apple 9 settembre, iPhone 17, iOS 26 e tutte le novità attese alle 19

Oggi 9 settembre è il grande giorno: alle 19 Apple torna protagonista con un evento speciale al centro del quale ci saranno iPhone 17, il nuovo iOS 26, il terzo capitolo di Apple Watch Ultra e i rinnovati AirPods Pro 3. Una scaletta fitta che Cupertino, come dice il gioco di parole del titolo (Awe Dropping), è destinata a lasciarci a bocca aperta.

Settembre è ormai il mese degli iPhone, e questo non stupisce nessuno. Ma ridurre la presentazione di Apple al semplice annuncio di un nuovo telefono è impreciso.

Attorno alla gamma di smartphone ruotano infatti una serie di aggiornamenti hardware e software che, come da tradizione, ridefiniscono per i mesi successivi l’ecosistema della Mela e tracciano la direzione strategica oltre che tecnica.

Perché “Awe Dropping”

Il titolo scelto per l’evento merita una riflessione. Awe Dropping è una variazione creativa dell’espressione inglese “jaw-dropping”, che letteralmente indica qualcosa di “così sorprendente da far cadere la mascella”.

In italiano potremmo tradurlo con “qualcosa che lascia a bocca aperta”. Apple ha sostituito “jaw” (mandibola) con “awe” (meraviglia, stupore), mantenendo la stessa sonorità ma caricandola di un significato ironico. Non solo sorpresa, quindi, ma un invito a farsi meravigliare e a guardare con entusiasmo alle novità che stanno per arrivare.

Sappiamo che a “far cadere la mascella” dovrebbe essere iPhone 17 Air, il modello più inedito della gamma. Ma i colori del logo, dominati dall’arancio e dal blu, puntano a una novità estetica: le inedite varianti cromatiche, arancio per iPhone 17 Pro e l’azzurro per iPhone 17 Air.

Gran parte delle novità sono già note e di stupefacente non ci dovrebbe essere molto. Probabilmente solo alcuni dettagli che sono rimasti nelle scie di rumor.

La nuova generazione di iPhone

Come accennato, il cuore dell’evento sarà la nuova famiglia di iPhone. Una gamma di cui, se non si sa tutto, si sa moltissimo. Sarà articolata in quattro modelli, che cercano di coprire le diverse esigenze del pubblico, con innovazioni mirate e differenze sostanziali.

iPhone 17 : è il modello “classico”, quello pensato per la maggioranza degli utenti. Finalmente dovrebbe arrivare il display a 120 Hz , abbinato a colori inediti e a una fotocamera frontale da 24 MP . Un piccolo refresh che lo rende più moderno e competitivo, restando però il punto di riferimento per chi cerca un iPhone equilibrato.

: è il modello “classico”, quello pensato per la maggioranza degli utenti. Finalmente dovrebbe arrivare il , abbinato a e a una . Un piccolo refresh che lo rende più moderno e competitivo, restando però il punto di riferimento per chi cerca un iPhone equilibrato. iPhone 17 Air : la novità che dovrebbe lasciarci a bocca aperta, con uno spessore di appena 5,5 mm e un peso ridotto al minimo. È pensato per chi vuole portabilità estrema senza rinunciare alla potenza. Un dispositivo che, per filosofia, resta più vicino al modello base che alla linea Pro, ma che promette di far parlare molto di sé e anche discutere tra persone che l’ameranno e altre che lo odieranno.

: la novità che dovrebbe lasciarci a bocca aperta, con uno spessore di appena e un peso ridotto al minimo. È pensato per chi vuole portabilità estrema senza rinunciare alla potenza. Un dispositivo che, per filosofia, resta più vicino al modello base che alla linea Pro, ma che promette di far parlare molto di sé e anche discutere tra persone che l’ameranno e altre che lo odieranno. iPhone 17 Pro : destinato a chi cerca il massimo, introduce il nuovo chip A19 , un display a frequenza variabile e un comparto fotografico con sensori da 48 MP . Il tutto arricchito da funzioni avanzate di Apple Intelligence, integrate direttamente in iOS 26. Qui tra le novità importanti dovrebbe esserci la capacità della batteria, da record.

: destinato a chi cerca il massimo, introduce il nuovo chip , un e un comparto fotografico con sensori da . Il tutto arricchito da funzioni avanzate di Apple Intelligence, integrate direttamente in iOS 26. Qui tra le novità importanti dovrebbe esserci la capacità della batteria, da record. iPhone 17 Pro Max: la versione più grande e completa, che eredita tutte le novità del Pro e aggiunge un modulo fotografico ancora più avanzato, capace di spingersi oltre in termini di zoom e qualità degli scatti.

I nuovi Apple Watch

Accanto agli iPhone, Apple porterà sul palco anche la nuova generazione di Apple Watch. La gamma sarà formata da tre modelli, ciascuno con un pubblico di riferimento preciso.

Apple Watch Series 11 : introdurrà il chip S11 , la connettività 5G e un design aggiornato secondo le linee Liquid Glass. L’obiettivo è migliorare prestazioni e autonomia, senza snaturare l’identità del prodotto.

: introdurrà il chip , la connettività 5G e un secondo le linee Liquid Glass. L’obiettivo è migliorare prestazioni e autonomia, senza snaturare l’identità del prodotto. Apple Watch Ultra 3 : pensato per sportivi ed esploratori, offrirà un display ancora più luminoso e l’inedita connessione satellitare , oltre al supporto al 5G.

: pensato per sportivi ed esploratori, offrirà un e l’inedita , oltre al supporto al 5G. Apple Watch SE 3: resta l’opzione più economica per entrare nell’ecosistema, ma porta con sé novità importanti come il display più ampio, ereditato dagli Apple Watch 9, e il chip S9. Tra le novità, secondo indiscrezioni, potrebbe esserci il cambiamento di nome: non più Apple Watch SE ma Apple Watch 11e.

AirPods Pro 3

Gli AirPods Pro 3 potrebbero rappresentare una delle sorprese più gradite dell’evento. Tra le novità attese ci sono un audio sensibilmente migliorato, una cancellazione del rumore più potente, una batteria capace di durare più a lungo e persino sensori legati alla salute, in grado di monitorare il battito cardiaco e forse anche la temperatura corporea. Un passo ulteriore per trasformare le cuffie wireless in strumenti che vanno oltre l’intrattenimento. Gli ultimi rumor dicono che potrebbero non esserci importanti novità nel sistema di soppressione del rumore, ma solo qualche adattamento ergonomico.

iOS 26 e gli altri sistemi

Non mancherà, come sempre, la parte software. Con iOS 26 farà il suo debutto ufficiale il nuovo design Liquid Glass, caratterizzato da superfici traslucide, una grafica più coerente e una nuova usabilità. Il tutto sarà supportato da Apple Intelligence, che promette di ridisegnare il funzionamento di Siri, la scrittura, le immagini e le automazioni.

In parallelo arriveranno aggiornamenti coordinati anche per gli altri sistemi operativi:

iPadOS 26 : nuove funzioni multitasking e ottimizzazioni per i display più grandi.

: nuove funzioni multitasking e ottimizzazioni per i display più grandi. macOS 26 : integrazione sempre più profonda di Apple Intelligence negli strumenti di produttività.

: integrazione sempre più profonda di Apple Intelligence negli strumenti di produttività. watchOS 26 : sfrutterà i sensori evoluti di Apple Watch Series 11 e Ultra 3.

: sfrutterà i sensori evoluti di Apple Watch Series 11 e Ultra 3. tvOS 26 : migliorie grafiche e nuove funzioni per lo streaming e l’intrattenimento.

: migliorie grafiche e nuove funzioni per lo streaming e l’intrattenimento. visionOS: aggiornamenti per la realtà mista e possibili integrazioni con AirTag 2 e app di navigazione spaziale.

Il resto, tra accessori e sorprese

Oltre a quello che abbiamo tutti in mente, Apple introdurrà anche una serie di accessori che sono usuali.

Possibile anche che venga introdotto un nuovo MagSafe. Qui si parla di una deduzione che deriva dal fatto che con iOS 26 tutti gli iPhone dal 16 in su saranno compatibili con la tecnologia Qi2.2, che abilita la ricarica magnetica a 25W attraverso accessori di terze parti. Sappiamo che Apple sta sperimentando la ricarica a 50W, che sarebbe la soglia massima teorica di Qi se dispositivo e caricatore lo permettono. Non sarebbe quindi troppo strano che, abbandonato il mercato dei 25W alle terze parti, Apple provi a conquistare quello dei 50W.

Quest’anno possiamo certamente attenderci custodie in un nuovo materiale ecologico che si chiamerà TechWoven e sarà destinato a sostituire lo sfortunato FineWoven. Nel campo degli iPhone arriverà anche un inedito laccio per la tracolla. Non si tratta di qualcosa di originale (su Amazon ce ne sono centinaia) ma qui la novità sta nel sistema di aggancio magnetico. Le custodie che si sono viste in circolazione sono già pronte con due fori che servono ad agganciare il laccio.

Foto del presunto Apple Crossbody Strap pubblicata su X da Sonny Dickson

AirTag 2 sembrava destinato a restare fuori dalla scaletta di settembre. Troppo fitta l’agenda di “Awe Dropping”, troppo alto il rischio di vedere notizie importanti oscurate da quelle più grandi. Ma in realtà, nel corso degli ultimi giorni, è cresciuta la possibilità che sia lanciato già oggi.

Come seguire l’evento in diretta

L’appuntamento con “Awe Dropping” è fissato per questa sera, 9 settembre 2025, alle 19:00 (ora italiana). Per chi vorrà assistere in diretta, Apple mette a disposizione i suoi canali ufficiali, così da rendere l’esperienza accessibile da qualsiasi dispositivo.

L’evento potrà essere seguito in streaming su:

Il sito ufficiale Apple , nella sezione dedicata agli eventi.

, nella sezione dedicata agli eventi. L’app Apple TV , disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Smart TV compatibili.

, disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Smart TV compatibili. Il canale YouTube ufficiale di Apple, visibile da ogni dispositivo e con la possibilità di attivare un promemoria per ricevere l’avviso all’inizio della diretta.

Un’occasione per scoprire in tempo reale tutte le novità che Cupertino presenterà sul palco e che segneranno l’autunno tecnologico del 2025.

