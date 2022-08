Beats Fit Pro, Apple lavora a nuovi colori speciali

Apple sta per lanciare gli auricolari Beats Fit Pro (qui la recensione di macitynet) in tre nuove varianti di colore, o almeno questo è quel che si ritiene dando un’occhiata a una serie di immagini scovate dall’utente che si firma @Aaronp613 pubblicate su Twitter.

Quelle presumibilmente in arrivo sono tre varianti della stessa colorazione che Apple dovrebbe chiamare rispettivamente Mica, Ochre e Umbra e che riflettono le diverse tonalità della pelle, dalla più chiara alla più scura, offrendo così una possibile soluzione universale per indossare gli auricolari tutto il giorno e far sì che siano un po’ meno appariscenti.

Al momento infatti questi auricolari (venduti al prezzo di listino di 229,95 euro ma spesso in sconto da questa pagina di Amazon, attualmente si comprano a 179 €) sono disponibili in nero, bianco, viola ametista e grigio salvia, colorazioni che se si possono abbinare all’abbigliamento, certamente li rendono anche piuttosto visibili quando sono infiliati nelle orecchie. Con le nuove colorazioni incarnato invece dovrebbe essere possibile disporre di auricolari vicini alla tonalità della propria pelle e quindi più facili da mimetizzare in ogni contesto.

Lanciati a novembre dello scorso anno, Beats Fit Pro sono auricolari dedicati al fitness con piccole alette che aiutano a stabilizzarli meglio nelle orecchie, caratteristica questa che permette di differenziarli dai Beats Studio Pro, dai quali riprendono ampiamente il design.

Tra le tecnologie integrate troviamo la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la funzione di trasparenza per ascoltare quel che viene detto da una persona di fronte (o i rumori ambientali) senza togliere gli auricolari dalle orecchie. Hanno anche l’equalizzatore adattivo e supportano l’Audio Spaziale di Apple, che ci ha messo dentro il chip H1 per offrire, tra le altre cose, l’accoppiamento rapido coi suoi dispositivi e l’accesso alla funzione Dov’è.

Non sappiamo quando saranno rilasciati Beats Fit Pro nei nuovi colori – che potete guardare dalle immagini in allegato o direttamente dalle animazioni pubblicate dalla fonte – né se ci sarà una variazione nel prezzo. Se volete saperne di più potete dare uno sguardo alla nostra recensione, dove li abbiamo confrontati con tutti gli AirPods decretandone infine la superiorità sotto vari aspetti.