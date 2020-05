Anker Soundcore Life P2, auricolari TWS con 4 microfoni in sconto a 39,99 euro spediti

Se cercate un paio di auricolari stile AirPods per musica e telefonate in mobilità, non fatevi sfuggire l’offerta sugli Anker Soundcore Life P2 attualmente promossi con un codice a soli 39,99 euro spedizione inclusa.

Questi auricolari, come dicevamo, sono ottimi in entrambi i contesti in cui si possono maggiormente utilizzare. Per quanto riguarda la parte musicale, grazie ai driver in grafene promettono un’ottima risposta in frequenza e una altrettanto favorevole fedeltà sonora. C’è la tecnologia BassUp che migliora le basse frequenze del 43% e in più sono certificati IPX7, quindi si possono usare anche durante gli allenamenti sportivi senza temere di rovinarli con la sudorazione.

Dal punto di vista delle telefonate, invece, questi auricolari sono dotati di quattro microfoni omnidirezionali MEMS che, da un lato, migliorano il riconoscimento e l’acquisizione della voce, dall’altro invece sfruttano la tecnologia di riduzione del rumore cVc 8.0 che permette di ridurre drasticamente se non eliminare del tutto i rumori di fondo. Quindi ci si può parlare in strada, in mezzo al traffico cittadino, lasciando che l’interlocutore riesca a sentire la voce in maniera forte e chiara anche quando l’ambiente lascia pensare che possa avvenire il contrario.

Sono buonissimi anche dal punto di vista dell’autonomia: una carica completa promette fino a 7 ore di ascolto ininterrotto, mentre la custodia con batteria integrata consente almeno altre 4-5 ricariche complete. Per altro, la ricarica è anche molto veloce: 10 minuti bastano per avere all’incirca un’ora di autonomia. La custodia si ricarica tramite spina USB-C.

Tra le altre cose, sono dotati di tecnologia push-and-go che consente di averli subito pronti all’uso appena vengono estratti dalla custodia. Sono dotati del chip Bluetooth 5.0 che offre una migliore stabilità di segnale in connessione e un minor dispendio energetico. Si possono usare anche in mono e c’è la tecnologia aptX che permette di preservare la fedeltà sonora promettendo una qualità di ascolto sovrapponibile a quella del CD.

Gli auricolari Anker Soundcore Life P2 sono venduti insieme a cinque set di gommini copri-auricolari di diverse dimensioni (XS, S, M, L e XL) in modo da poterli adattare meglio in base alla propria conformazione auricolare dell’orecchio.

Normalmente costano 50 euro ma se inserite il codice 8PBWXVAU nel carrello prima dell’acquisto li comprate in offerta a 39,99 euro spedizione inclusa.