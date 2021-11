Le Beats Fit Pro sono arrivate: come le Airpods Pro ma più versatili e colorate

Apple, proprietaria del marchio Beats, ha rilasciato le nuove Beats Fit Pro wireless con caratteristiche assolutamente interessanti.

Le prime immagini apparse in rete mostravano una notevole somiglianza con Beats Studio Buds (qui la recensione di macitynet), soprattutto per forma e design, a cui si aggiunge però una aletta per fissarli meglio all’interno del padiglione delle orecchie. A differenza di AirPods di terza generazione appena rilasciate da Apple, le Beats Fit Pro sono dotate di tecnologia di cancellazione attiva del rumore, utilizzabile anche in modalità Trasparenza per poter ascoltare parlato e rumori esterni.

Grazie alla presenza del chip Apple H1 assicurano l’accoppiamento veloce con tutti i computer e dispositivi Apple, il tutto contenendo i consumi di energia e quindi ottimizzando l’autonomia. Si tratta di un dispositivo Bluetooth Classe 1 dotato di accelerometro, in questo modo saranno in grado di identificare e ridurre i rumori esterni in abbinamento ai microfoni a bordo.

La presenza dell’accelerometro permette ad Apple e Beats di riprodurre audio spaziale anche con questi nuovi auricolari.

Beats Fit Pro offrono fino a 6 ore di autonomia con cancellazione del rumore attivata oppure in modalità trasparenza, invece l’autonomia raggiunge 7 ore con equalizzazione adattiva.

Tramite la ricarica fornita dalla custodia di trasporto l’autonomia complessiva arriva fino a 27-30 ore.

Infine, proprio come fatto la prima volta con Beats Studio Buds, anche i prossimi Beats Fit Pro sono più amichevoli e integrati anche con i dispositivi Android. In questo modo gli utenti avranno a disposizione abbinamento veloce, indicatori del livello della batteria e anche controlli dedicati tramite l’app Beats per Android.

Nella confezione troviamo:

Beats Fit Pro Earbuds

Custodia ricaricabile tascabile

Eartips con tre dimensioni

Cavo di ricarica USB-C / USB-C

Guida rapida e garanzia

Beats Fit Pro sono disponibili in quattro colori, nero, grigio, viola e bianco. Nel momento in cui scriviamo non sono state incluse tra gli accessori disponibili su Apple Store e non si conosce il prezzo nel nostro paese. Negli USA vengono vendute a 199 $. Al momento non sono disponibili neppure sullo store dedicato a Beats su Amazon.

