Sconto di 50€ per i PowerBeats Pro 2, minimo storico

Powerbeats Pro 2 i migliori auricolari sportivi, il peggior sensore cardio

Pubblicità Per la prima volta scendono di prezzo i nuovi Beats Powerbeats Pro 2, ora disponibili su Amazon a 247€ invece di 299€: più di cinquanta euro di risparmio per questi auricolari top di gamma pensati per lo sport, ora con sensore per la frequenza cardiaca e un miglioramento generale in termini di stabilità, suono e comfort. Design sportivo e sensore per la frequenza cardiaca A prima vista il design resta fedele alla linea Powerbeats, con ganci auricolari flessibili e una struttura resistente al sudore e agli urti: perfetti per ogni tipo di allenamento, anche il più intenso. Ma la novità più importante è all’interno. Il nuovo sensore ottico per il rilevamento della frequenza cardiaca trasforma gli auricolari in uno strumento utile anche per chi vuole monitorare le proprie prestazioni senza indossare uno smartwatch o una fascia cardiaca. Il sistema è integrato con l’app Salute su iPhone, e può sincronizzarsi con app di terze parti. Il rilevamento, va detto, specie su iOS non è ancora perfetto e può migliorare, ma resta una funzione interessante, soprattutto per sessioni rapide o per chi vuole avere un dato in più senza aggiungere dispositivi al polso. Audio evoluto, ANC e chip Apple H2 Dal punto di vista dell’esperienza d’ascolto, come spieghiamo nella nostra recensione di Powerbeats Pro 2, Beats ha alzato l’asticella: l’audio è più bilanciato grazie a un nuovo sistema di adattamento automatico al padiglione auricolare, e la connessione Bluetooth con chip Apple H2 rende tutto più veloce e stabile, anche con dispositivi Android. Inoltre, per la prima volta nella linea Powerbeats, è presente una cancellazione attiva del rumore (ANC) che offre un’esperienza immersiva paragonabile a quella di alcuni dei migliori concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Integrazione con Apple e Android, autonomia top L’autonomia arriva fino a 9 ore di riproduzione continua, estendibile a oltre 24 con la custodia di ricarica. La perfetta integrazione con l’ecosistema Apple garantisce un pairing istantaneo, la condivisione audio e il supporto completo a Siri. Ma la vera sorpresa è su Android: l’app Beats dedicata consente aggiornamenti firmware, personalizzazione dei comandi e — paradossalmente — un uso più flessibile e funzionale del cardiofrequenzimetro, grazie a una maggiore libertà nella gestione dei dati biometrici. Gli auricolari sportivi da comprare Per chi cerca auricolari sportivi veri, con una vestibilità sicura, comandi fisici e un suono potente, i nuovi Powerbeats Pro 2 sono oggi il punto di riferimento. Rispetto ai concorrenti nella stessa fascia di prezzo, offrono un mix unico di ergonomia, qualità sonora e funzioni smart legate al fitness. E rispetto al modello precedente, il salto è evidente, soprattutto per la qualità audio, la precisione nei sensori e l’esperienza d’uso cross-platform. Se cercavate auricolari premium per lo sport, è il momento giusto per prenderli: i Powerbeats Pro 2 ora costano 247€ su Amazon invece di 299€.

