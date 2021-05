Belkin BoostCharge Pro è l’alternativa al Magsafe Duo di Apple

Gli ultimi smartphone Apple, la linea iPhone 12, ha consacrato definitivamente la ricarica wireless per Apple, aggiungendo in più lo sprint magnetico grazie alla tecnologia Magsafe. Sono tanti i caricatori che lo supportano, incluso il Magsafe Duo di Apple, ma se volete un’alternativa elegante e parimenti qualitativa, c’è Belkin BoostCharge Pro.

La periferica è in grado di unire design ad efficienza. E’, infatti, in grado di ricaricare wireless fino a 3 dispositivi contemporaneamente, non rinunciando ad una ricarica veloce fino a 15 W. Ovviamente, è studiato per dare il meglio con iPhone 12, grazie ad una delle postazioni Magsafe ufficiale, in grado di ricaricare il dispositivo alla massima velocità.

La postazione può ricaricare contemporaneamente iPhone 12, Apple Watch e AirPods con case wireless nello stesso istante. Integra un supporto di ricarica wireless da 15 W con MagSafe per il nuovo iPhone, un modulo di ricarica magnetico per l’Apple Watch, e un tappetino per ricaricare in modalità wireless AirPods.

Ovviamente, quando si tratta di design, Belkin non è secondo a nessuno, e Belkin BoostCharge Pro offre finiture di alta qualità, come l’acciaio inossidabile, materiale che esteticamente si adatta perfettamente ai modelli di iPhone 12 e ad altri dispositivi Apple. Il design audace e moderno si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente, dall’ufficio al soggiorno.

Peraltro, la base di ricarica funziona sia con dispositivo in orizzontale, che in verticale, così da poter continuare a utilizzare l’iPhone in qualsiasi modalità. Naturalmente, è compatibile con le custodie MagSafe ufficiali, semplificando la ricarica, evitando di dover rimuovere la protezione per il proprio smartphone.

Un indicatore a LED bianco confermerà quando gli AirPods sono allineati, oltre a indicare lo stato di ricarica, mentre una luce arancione comunicano che gli AirPods non sono allineati e che potrebbe esserci un altro oggetto che ostruisce la ricarica.

Al momento, oltre che sul sito ufficiale, Belkin BoostCharge Pro è disponibile su Amazon, dove si acquista in nero o bianco a 149,99 euro.

Clicca qui per comprarlo.