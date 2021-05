iPhone 12 rappresenta un terzo delle entrate smartphone nel Q1

Un nuovo rapporto afferma che la linea di iPhone 12 ha dominato il mercato degli smartphone nel primo trimestre del 2021, rappresentando un terzo di tutte le entrate degli smartphone.

Il comunicato arriva dalla società di ricerca Counterpoint Research, secondo cui i ricavi globali degli smartphone hanno superato la soglia dei 100 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2021, stabilendo un record del primo trimestre, guidato dalle ammiraglie che hanno ottenuto la maggior parte degli utili.

La top 10 dei modelli con i maggiori ricavi nel primo trimestre del 2021 è stata dominata da Apple e Samsung. L’iPhone Pro Max ha ottenuto le entrate più elevate del settore, seguito da iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 11 e S21 Ultra 5G.

Secondo quanto riferito, l’iPhone 12 Pro Max è risultato lo smartphone statunitense più venduto di ogni altro smartphone in elenco.

L’iPhone 12 ha dominato non solo in termini di entrate ma anche di volume:

In termini di volume, l’iPhone 12 è stato il modello più venduto nel primo trimestre del 2021, seguito da iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Pro. L’aggiornamento 5G, la domanda repressa e la ricaduta della domanda di Apple a causa del lancio tardivo sono stati alcuni dei fattori che guidano i volumi per Apple. L’iPhone 11 ha conquistato il quarto posto in quanto rimane una scelta popolare per gli utenti alla ricerca di dispositivi Apple a basso costo e in mercati come l’India dove i servizi 5G sono ancora sfuggenti