Belkin Thunderbolt 3 Pro, tutte le porte che volete in sconto a 269,54 euro

Chi usa il Mac per scopi professionali e ha necessità di collegare, in particolare ad un portatile, display, periferiche, accessori di tutti i tipi che hanno necessità di una porta di connessione, dovrebbe dare un’occhiata all’offerta che Amazon ha lanciato oggi sul dock Thunderbolt 3 Pro di Belkin che costa 269,54 euro invece che 349,99 euro.

Stiamo parlando di un accessorio estremamente flessibile come abbiamo spiegato nella nostra recensione. Nei fatti si tratta di un “moltiplicatore” di porte. Occupando solo una porta Thunderbolt 3 sul computer abbiamo nella parte anteriore del dock una porta USB-A 3.1, una porta USB-C 3.1, un lettore di schede SD e un ingresso e uscita analogico per audio con jack nella parte anteriore. Nella parte posteriore invece oltre alla porta per l’alimentatore da 170 W, capace di erogare energia di ricarica via USB-C sino a 85 W per un computer portatile (praticamente tutti i MacBook Pro con USB-C o Thunderbolt 3, incluso l’ultimo MacBook Pro 16″, anche se in questo caso in modo più lento) trovano posto due porte Thunderbolt 3 (una con ricarica), un connettore DisplayPort per display esterno, un connettore Gigabit Ethernet e 4 porte USB-A 3.0 per periferiche.

Tra le caratteristiche essenziali ci sono la velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps, il supporto per due display da 4K a 60 Hz e la compatibilità sia con MacOS che con Windows.

Il dock si connette ad un laptop Thunderbolt 3 o USB-C tramite un singolo cavo, incluso nella confezione. Con una lunghezza di 0,8 metri, dice Belkin, questo cavo è abbastanza lungo da adattarsi all’arredamento o raggiungere facilmente la presa principale, per offrire una configurazione della scrivania più pratica.

Il prezo ufficiale di questo accessorio (e anche il prezzo Apple Store) è di 349 euro. Amazon ve lo vende in sconto a 269,53 euro