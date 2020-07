Recensione Belkin Dock Thunderbolt 3 Pro, il tutto-in-uno con design di classe

Belkin non è un marchio nuovo nell’ambiente Apple: sono diverse le soluzioni che è facile trovare negli Apple Store e negli Apple Premium Reseller sparsi nella penisola. Belkin Dock Thunderbolt 3 Pro è una di queste, anche se qui ci si rivolge ad un pubblico tipicamente professionale e con esigenze molto alte in termini di resa, velocità e praticità ad un costo importante si ma allineato alla resa finale.

Belkin Dock Thunderbolt 3 Pro, la recensione

Tutto in uno, con eleganza

Belkin Dock Thunderbolt 3 Pro (che noi avevamo già visto qui) è un prodotto professionale, lo si intuisce subito dal design discreto, ma deciso: una profilatura esterna in alluminio satinato grigio che raccoglie la scheda madre interna con tutte le porte di ingresso e uscita.

L’alimentatore, discreto ma di dimensioni generose, sosta tipicamente sotto la scrivania e non si nota, dato il colore nero: a dire la verità l’unica cosa che si nota è il piccolo LED frontale di colore verde o arancio, indicando rispettivamente l’attività o lo stato di stand-by.

La presenza di una porta Thunderbolt 3 qui fa intuire che ci troviamo in una classe ben diversa da quella dei solito HUB USB-C oramai noti a tutti: grazie infatti a questa connessione, e all’alimentatore, qui è possibile sfruttare appieno diverse connessioni attive per connettere device o per ricaricarli, come vedremo.

Porta a porta

Nel dettaglio trovano posto una porta USB-A 3.1, una porta USB-C 3.1, un lettore di schede SD e un ingresso e uscita analogico per audio con jack nella parte anteriore.

Nella parte posteriore invece oltre alla porta per l’alimentatore da 170 W, capace di erogare energia di ricarica via USB-C sino a 85 W per un computer portatile (praticamente tutti i MacBook Pro con USB-C o Thunderbolt 3, incluso l’ultimo MacBook Pro 16″, anche se in questo caso in modo più lento) trovano posto diverse altre porte.

Nel dettaglio, due porte Thunderbolt 3 (una con ricarica), un connettore DisplayPort per display esterno, un connettore Gigabit Ethernet e 4 porte USB-A 3.0 per periferiche.

Sostanzialmente, un grosso aiuto per chi usa il portatile ma comodo anche per chi, come chi scrive, lo usa accanto ad un Mac mini, che ha diverse porte Thunderbolt 3 ma poche USB-A.

Come funziona

Inutile dire che il piccolo (neanche tanto, dato che misura 200x81x26 mm per 422 grammi di peso) Belkin Dock Thunderbolt 3 Pro sta benissimo sulla scrivania, dove lavora alla perfezione e riscalda appena, anche sotto stress.

Noi l’abbiamo usato come unico HUB collegandoci un mouse (il Razer Basilisk Ultimate), un display (LG 27UL850 4K via USB-C) in DisplayPort, un Hard Disk LaCie Rugged RAID Pro (che assorbe tipicamente più energia di un normale Hard Disk portatile) questo senza alimentazione esterna e una webcam (Razer Kyo) via USB, più ovviamente varie chiavette USB che normalmente transitano sulla scrivania.

Belkin Dock Thunderbolt 3 Pro ha retto tutte le connessioni benissimo, alimentando tra l’altro un iPhone 8 via USB-A, mentre per il nostro iPad Air, lo teneva in vita senza però ricaricare la batteria.

Per quanto riguarda la connessione Ethernet, è stata utile con il MacBook Pro 13 in uso, mentre quando connesso al Mac mini, gli abbiamo preferito il connettore Ethernet integrato nel Mac, che porta dieci volte tanto.

Per quanto riguarda il segnale video, ovviamente nessun problema con il display 4K LG: abbiamo provato una connessione doppia con un secondo display Full HD in modo del tutto naturale anche perché il Dock tiene due display 4K a 60 Hz oppure un display 8K a 30 Hz quando in Thunderbolt, oppure un display 4K a 30 Hz e 1080P a 60 Hz quando in USB-C.

Approfittando della porta Display Port però è possibile avere più configurazioni disponibili. Il tutto con le altre porte funzionanti, grazie all’alimentazione esterna.

Considerazioni

Belkin Dock Thunderbolt 3 Pro è un bel prodotto, un eccellente aiuto per il professionista che necessita di usare diversi accessori esterni soprattutto con un computer portatile, ma anche con un fisso (perché le porte non bastano mai).

Il costo è importante, ma si pone su una classe superiore rispetto ai normali HUB USB-C, che non possono fare il lavoro che fa questo Dock, sia per la velocità nella comunicazione con gli Hard Disk (specie se SSD) esterni sia per la versatilità di porte dati e porte video.

Ci sono difetti? Qualcuno, come ad esempio una connessione di rete che poteva essere a 10GbE e la forma che non è proprio un Dock, nel senso che non “ospita” il portatile, ma lo affianca soltanto, tuttavia sono aspetti venali che non compromettono un prodotto che, in mani capaci, diventa un vero must sulla scrivania.

Pro:

• Un sacco di porte a disposizione

• Forma elegante che non guasta

• Il rivestimento in alluminio raffredda più facilmente

Contro:

• Il prezzo è importante

• Porta di rete solo Gigabit

Prezzo:

• 349,99 Euro

Belkin Dock Thunderbolt 3 Pro è distribuito in Italia da Attiva.it, e i lettori possono trovarlo in tutti gli Apple Premium Reseller della penisola, come nei migliori negozi di elettrodomestici e informatica e su Amazon: maggiori info sulla pagina del sito Belkin.