Sony, firmware con supporto protocollo autenticazione immagini per Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III e Alpha 7 IV

Sony ha annunciato gli ultimi aggiornamenti firmware disponibili per le fotocamere Alpha 1 (Ver. 2.00), Alpha 7S III (Ver. 3.00) e Alpha 7 IV (Ver. 3.00) e dopo aprile per il modello Alpha 9 III.

I nuovi aggiornamenti includono tecnologie fondamentali come Camera Authenticity Solution, la firma digitale proprietaria integrata nella fotocamera, e il supporto del formato C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity).

Questi strumenti, spiega il produttore, permetteranno alle agenzie di stampa di garantire l’autenticità delle immagini, contribuendo all’impegno del settore a proteggere autori e società dalla diffusione di materiali contraffatti.

Gli aggiornamenti migliorano le prestazioni di scatto e ripresa, semplificando i flussi di post-produzione e aggiungono opzioni avanzate per la realizzazione di filmati, come la compensazione dell’effetto “breathing”. Dopo l’aggiornamento gli utenti potranno contare su un miglior controllo da remoto e funzionalità espressamente progettate per l’uso professionale, e avranno accesso a una gamma più ampia di servizi cloud.

Camera Authenticity Solution

L’anno scorso, Sony ha annunciato l’intenzione di sviluppare una tecnologia da integrare nelle sue fotocamere per contrastare la diffusione di immagini manipolate e di falsi generati dall’intelligenza artificiale. Data la complessità e le proporzioni sempre più allarmanti del problema, l’intero settore si sta mobilitando per trovare soluzioni efficaci.

Una delle più importanti adottate dal produttore è la realizzazione di un maggior numero di fotocamere compatibili con il protocollo C2PA.

C2PA è un progetto della Joint Development Foundation, che annovera anche Sony tra i membri del comitato direttivo. L’obiettivo è sviluppare uno standard tecnico aperto end-to-end per fornire a editori, creatori e consumatori modalità flessibili e opt-in per poter accertare l’autenticità e la provenienza di diversi tipi di media. In qualità di organismo di normazione, C2PA provvederà a sviluppare le specifiche tecniche per garantire la provenienza e l’autenticazione dei contenuti multimediali, certificandone la fonte e la data di creazione. Grazie all’ggiornamento del firmware, le informazioni sull’autenticità integrate nelle immagini prodotte con Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III e Alpha 7 IV vengono mantenute in tutte le fasi del processo, dallo scatto alla pubblicazione. In questo modo, i fotografi professionisti potranno imprimere la loro firma digitale direttamente dalla fotocamera e, al tempo stesso, tracciare la cronologia delle modifiche in fase di editing.

Un altro elemento essenziale della soluzione ideata da Sony è la firma digitale integrata nella fotocamera, che viene applicata in tempo reale. Il produttore spiega che la funzione in questione è pensata per attestare l’autenticità di un’immagine nel momento stesso in cui viene realizzata, creando un “certificato di nascita” digitale, che si conserva per l’intero processo di revisione. La firma contiene una serie di metadati, incluse le informazioni sulla profondità tridimensionale, acquisite mediante la tecnologia proprietaria del sensore d’immagine sviluppata da Sony. Partendo da questi dati, si può stabilire se l’immagine raffigura un oggetto tridimensionale vero e proprio o se si tratta della fotografia di un’immagine o di un video. Questo ulteriore livello di protezione, unito all’autenticità ancora più certa del contenuto, rende la soluzione particolarmente indicata per fotoreporter e agenzie di stampa.

Come ulteriore misura di autenticazione, il produttore implementerà un sito in grado di convalidare l’integrità delle immagini anche dopo eventuali modifiche apportate tramite software di editing conformi al protocollo C2PA. Tale procedura assicura che la foto sia stata effettivamente scattata da una certa fotocamera e che l’oggetto raffigurato sia davvero tridimensionale. Il servizio verrà offerto inizialmente a un gruppo selezionato di agenzie stampa, per poi essere esteso ad altre agenzie in un secondo momento.

