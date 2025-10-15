Apple lancia iPad M5, la velocità è la sua ragione di vita

Preannunciato da una serie di anciipazioni, arriva il nuovo iPad Pro con chip M5 che nel processore trova tutte le ragioni di fare notizia.

Il cuore del table è oggi l’M5 che prende il posto dell’M4. La componente, presentata anch’essa ogg, è una CPU a 10 core e nuova GPU con acceleratori dedicati spingono il dispositivo nelle operazioni che contano per chi fa montaggio, grafica 3D, elaborazioni video e generazione di immagini direttamente sul dispositivo.

La memoria unificata guadagna banda, lo storage è più rapido e i tagli da 256 e 512 GB partono con 12 GB di RAM, un dettaglio che rende più fluido il multitasking quando si tengono aperte più app pesanti.

Un altro fronte importante è quello della reattività generale. Apple spiega che il nuovo iPad Pro aumenta la banda della memoria unificata a oltre 150 GB/s, circa il 30% in più rispetto alla generazione precedente. Questa scelta, insieme a letture e scritture su storage fino a 2 volte più rapide e a una dotazione di 12 GB di memoria unificata sui modelli da 256 e 512 GB (il 50% in più rispetto a prima), serve a rendere più scorrevole il lavoro su più app, la gestione di modelli AI e le sessioni di gioco più impegnative.

La connettività fa un passo avanti con il chip N1, già visto sugli iPhone di nuova generazione, che abilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Sui modelli cellular arriva il modem C1X, anche questa componente proprietaria Apple, pensato per velocità più alte e consumi più contenuti. Chi lavora spesso in mobilità trova così una base più solida per hotspot, AirDrop e connessioni su reti affollate.

Schermo e forme restano familiari: l’Ultra Retina XDR con tecnologia tandem OLED continua a puntare su luminosità e contrasto, e ora l’iPad può pilotare monitor esterni fino a 120 Hz con Adaptive Sync per ridurre la latenza, utile tra timeline video e sessioni di rendering. Le misure restano 11 e 13 pollici, finiture space black e argento, spessori molto contenuti.

iPadOS 26 accompagna l’hardware con un sistema di finestre più pratico, una barra dei menu accessibile e una gestione dei file meno macchinosa. Arriva l’app Anteprima per PDF con markup e riempimento automatico, mentre le funzioni di Apple Intelligence si inseriscono in traduzioni in tempo reale, scorciatoie più intelligenti e automazioni distribuite tra le app.

Accessori e ricarica: compatibilità con Apple Pencil Pro e Pencil USB-C, nuova Magic Keyboard sottile con palm rest in alluminio. Inoltre, iPad Pro supporta la ricarica rapida: con un alimentatore USB-C ad alta potenza opzionale, si può raggiungere il 50% di carica in circa 30 minuti.

Prezzi e tempi: preordini da oggi, arrivo nei negozi mercoledì 22 ottobre. Negli Stati Uniti l’11” parte da 1.119 euro (Wi-Fi) e il 13” da 1469 euro, con varianti cellular a prezzo superiore. Restano disponibili tagli fino a 2 TB e sconti education.