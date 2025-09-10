Dopo Evernote, WeTransfer e Filmic Pro, Bending Spoons compra anche Vimeo

Bending Spoons ha fatto una offerta per l’acquisizione di Vimeo, piattaforma video che si pone come una vetrina internazionale per registi e creativi permettendo di condividere e pubblicare video su altri siti e commentarli (e che per un certo periodo si è misurata con YouTube giocando la carta di un catalogo più selettivo),

La transazione – interamente cash – è pari a circa 1,38 miliardi di dollari (1,18 miliardi di euro). In base ai termini dell’accordo, gli azionisti di Vimeo riceveranno 7,85 dollaro per ogni azione ordinaria, prezzo che rappresenta un premio del 91% rispetto alla media del prezzo delle azioni degli ultimi 60 giorni.

Dal Covid in poi, Vimeo, che non è stata mai in grado di competere seriamente con YouTube, si è focalizzata verso la clientela aziendale.

“Dopo un’attenta analisi delle alternative strategiche, il Consiglio di amministrazione ha determinato all’unanimità che questa transazione interamente in denaro offre un valore certo e attrattivo per gli azionisti di Vimeo e posiziona la società per accelerare la propria roadmap strategica come parte di Bending Spoons” ha dichiarato in una nota Glenn H.

Schiffman, Presidente del Consiglio di amministrazione, ha dichiarato: “Siamo impazienti di dare il benvenuto a Vimeo nel portafoglio di Bending Spoons” e Luca Ferrari, CE e co-fondatore di Bending Spoons, riferisce: “Non vediamo l’ora di realizzare appieno il potenziale di Vimeo mentre raggiungiamo nuove vette insieme. In particolare, dopo il closing, siamo determinati a realizzare investimenti ambiziosi negli Stati Uniti e in altri mercati prioritari, nonché’ in tutte le aree chiave del business, che comprendono sia l’offerta per i creator sia quella per le imprese”

Peculiarità di Vimeo

Vimeo ospita contenuti, mette a disposizione strumenti di analisi e fornisce anche tool per creare in proprio clip (sottotitolazione automatica, montaggio, teleprompter, ecc.) e di ospitarli su loro server. Nel 2021, Vimeo è stata separato dal gruppo IAC/InterActive (conglomeratico mediatico statunitense) che lo possedeva insieme a diversi media.

Le precedenti acquisizioni di Bending Spoons hanno avuto conseguenze per il personale: a seguito dell’acquisizione di Evernote, l’azienda italiana ha licenziato la maggior parte dei dipendenti e aumentato il prezzo dell’abbonamento. Stesso discorso con Filmic, con MeetUp, con WeTransfer (ora offerto con una formula gratuita più limitata), ecc. L’operazione con Vimeo deve essere conclusa nell’ultimo trimestre del 2025 dopo l’ok dalle autorità di regolamentazione.

