Sconto BenQ PD2506Q monitor Mac da 25 pollici, solo 369,00

Se avete un Mac mini o un qualunque computer Apple, su Amazon trovate in offerta il BenQ PD2506Q Monitor Design per Mac da 25”, pensato per ambienti professionali dove la precisione cromatica è essenziale. Il costo è di 369,00€ invece dei 449,00€

Display 2K con copertura colore 100% sRGB

Il BenQ PD2506Q integra un pannello IPS da 25 pollici con risoluzione QHD 2560 x 1440, progettato per offrire una resa accurata e dettagliata. La copertura 100% sRGB e Rec.709 garantisce colori affidabili per chi lavora nel settore creativo.

La certificazione DisplayHDR 400 migliora la resa dinamica delle immagini, mentre la tecnologia AQCOLOR di BenQ assicura uniformità cromatica su tutta la superficie dello schermo.

Connessione Thunderbolt e ottimizzazione per macOS

Progettato per integrarsi perfettamente con ambienti Apple, il BenQ PD2506Q è compatibile con Thunderbolt 3/4 e supporta USB-C con Power Delivery fino a 65W, ideale per collegare e alimentare un MacBook con un solo cavo.

Il pannello supporta inoltre la modalità M-Book, che ottimizza i colori per abbinarli al profilo colore dei dispositivi macOS. Non manca la funzione KVM, utile per gestire due computer con un’unica tastiera e mouse.

Il design include cornici sottili e una base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione per adattarsi facilmente a diverse postazioni. È compatibile con montaggio VESA 100×100, rendendolo adatto anche a configurazioni con bracci monitor. La modalità Darkroom e quella CAD/CAM ottimizzano luminosità e contrasto per attività specifiche come modellazione 3D o post-produzione fotografica.

Il prezzo di listino del BenQ PD2506Q è di 449,00€, ma al momento è acquistabile su Amazon a 369,00€, con uno sconto netto di 80€.

Sto caricando altre schede...