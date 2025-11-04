iOS 26.2 potrebbe arrivare già oggi in beta

Appena rilasciato iOS 26.1 per tutti, Apple non si ferma. Il ciclo delle beta continua a pieno ritmo e, secondo Mark Gurman di Bloomberg, la prima versione beta di iOS 26.2 potrebbe arrivare già oggi, martedì 4 novembre, a pochissime ore dal debutto pubblico dell’aggiornamento precedente.

Un ritmo serrato che conferma come l’azienda di Cupertino stia lavorando a cicli di sviluppo sempre più ravvicinati, con nuove versioni in test praticamente senza interruzioni.

Il rilascio di iOS 26.1

iOS 26.1, appena distribuito, non introduce rivoluzioni, ma segna un importante passo di rifinitura nel design di iOS 26. Tra le principali novità spicca il nuovo interruttore “Tinted” per Liquid Glass, che permette di ridurre la trasparenza per migliorare la leggibilità, una delle modifiche più richieste dagli utenti dopo il debutto del nuovo linguaggio visivo.

Arrivano anche un nuovo comportamento per sveglie e timer con il gesto “Slide to Stop”, la possibilità di disattivare la fotocamera dalla schermata di blocco e il supporto esteso ad altre lingue per Apple Intelligence e Live Translation con AirPods.

Un aggiornamento dunque minore ma che ha suscitato interesse, pensato per affinare alcuni dettagli lasciati in sospeso dal lancio di settembre e per rendere il sistema più coerente nel suo complesso.

iOS 26.2: cosa aspettarsi

Per quanto riguarda iOS 26.2, al momento si sa pochissimo. Come detto, Gurman parla di una prima beta che potrebbe arrivare già oggi per gli sviluppatori registrati, seguita nei giorni successivi dalla beta pubblica per chi partecipa al programma di test. Non sono previsti grandi cambiamenti nella build iniziale: come avvenuto con iOS 26.1, le vere novità potrebbero emergere solo dopo alcune settimane, quando le beta intermedie andranno ad aggiungere “pezzi”

Tra le possibilità ancora aperte citate dai siti USA ci sono il supporto al passaporto statunitense nell’app Wallet, annunciato da Apple come previsto “entro la fine dell’anno”, e la crittografia end-to-end per i messaggi RCS, anch’essa in programma per futuri aggiornamenti. Non è escluso che una delle due arrivi proprio con iOS 26.2, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali.

Possiamo immaginare che la nuova versione del sistema operativo possa aggiungere anche il supporto a nuovi dispositivi in arrivo sui quali per ora possiamo fare solo qualche ipotesi.

Come provare iOS 26.2 in anteprima

Come sempre, la prima beta sviluppatori sarà disponibile attraverso il portale dedicato di Apple e scaricabile da chi è iscritto con un account da developer. Per chi invece preferisce testare in modo più prudente, la beta pubblica sarà accessibile qualche giorno dopo tramite il Programma Beta Apple, completamente gratuito. Basterà registrare il proprio dispositivo e verificare la disponibilità di un nuovo aggiornamento in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Considerando i tempi tipici del ciclo di test, la versione finale di iOS 26.2 dovrebbe entro un paio di mesi. Nel frattempo, la comunità degli sviluppatori e i tester curiosi potranno iniziare a esplorare le novità non appena la prima beta farà la sua comparsa nei prossimi giorni.