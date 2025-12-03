BEVA 18 porte AC e 6 USB, la multipresa da record per casa e ufficio

Le ciabatte elettriche ormai non sono più semplici “ciabatte”: tra case piene di gadget e scrivanie affollate, servono prese in abbondanza, ricarica USB integrata e un po’ di intelligenza in più. La multipresa BEVA da 18 prese nasce proprio per questo scenario, puntando su capacità, sicurezza e praticità d’uso quotidiana.

La vediamo nei mobili tv di quelli che hanno router, gateway, ricevitori, amplificatori e una marea di aggeggi da caricare o di fianco al rack di collezionisti di sinth o nel panello forato del vostro angolo del fai da te o sulla scrivania dei nerd dalle mille periferiche.

Il blocco principale offre 18 prese AC, divise tra 10 prese tipo C e 8 prese tipo F (Schuko). In pratica potete collegare insieme alimentatori italiani ed europei senza adattatori, gestendo dalla TV alla console, dal modem ai caricabatterie dei notebook. La potenza massima dichiarata è 3680 W (16A), quindi adatta anche a carichi impegnativi tipici di un salotto hi-tech o di una postazione home office, purché si eviti di superare i 4000 W complessivi. Accanto alle prese tradizionali trovate sei porte USB: quattro USB-A fino a 5V/3A e due USB-C fino a 5V/4,8A. Non sono porte USB-C con Power Delivery “da laptop”, ma per smartphone, tablet, auricolari e accessori riducono il numero di alimentatori sparsi in giro e liberano prese per gli apparati più grossi.

Gli alimentatori dedicati li potete inserirli nelle porte AC.

Uno degli elementi tecnici più interessanti è il sistema di indicatori luminosi: un LED verde segnala la corretta messa a terra, il giallo avvisa di eventuali guasti e il rosso indica che la protezione dalle sovratensioni è attiva. È un aiuto semplice ma utile per capire a colpo d’occhio se l’impianto e la ciabatta stanno lavorando nel modo giusto.

Sul fronte sicurezza, la protezione contro le sovratensioni arriva a 2100 Joule, pensata per difendere l’elettronica durante temporali o disturbi di rete. Il corpo è in PC ignifugo e con protezioni da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito, con certificazioni CE e RoHS. Un interruttore generale permette di spegnere tutto in un gesto quando non serve, risparmiando energia.

Infine c’è la praticità: spina piatta, quattro fori posteriori per montaggio a parete, viti incluse e cavo lungo 4 metri. In casa o in ufficio significa poterla nascondere dietro un mobile, fissarla sotto una scrivania o raggiungere prese lontane senza prolunghe improvvisate.

(grazie ad AdP per la segnalazione)

La trovate in vari retail e pure su Amazon. a circa 40 €.

